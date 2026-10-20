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Взимку прогнозують дефіцит і зростання цін

Особисті фінанси
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Взимку прогнозують дефіцит і зростання цін
Взимку прогнозують дефіцит і зростання цін
В Україні аналітики попереджають про можливе сезонне подорожчання окремих продуктів уже цієї зими.
Найбільші ризики стосуються товарів, які залежать від стабільних запасів та умов зберігання, а також тих, що мають обмежену пропозицію через скорочення виробництва.
За оцінками експертів аграрного ринку, найбільш імовірним кандидатом на подорожчання є овочі тривалого зберігання — насамперед цибуля та морква. Формування запасів цього року відбувалося в умовах нестабільної погоди, зменшення площ під окремими культурами та високих витрат на логістику. Через це пропозиція може виявитися недостатньою, а ціни — зрости вже в грудні.
Певний тиск на ринок очікується і в молочному секторі. Виробники повідомляють про зростання собівартості через дорожчі корми, енергоносії та транспорт. У зимовий період, коли виробництво молока традиційно знижується, подорожчання може торкнутися масла, твердих сирів та вершків.
Нагадаємо, ситуація ускладнюється логістичними ризиками та високими витратами на зберігання. Будь‑які перебої в поставках або зниження запасів можуть спричинити короткостроковий дефіцит і додатковий стрибок цін.
За матеріалами:
Fbc.biz.ua
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