Взимку прогнозують дефіцит і зростання цін

В Україні аналітики попереджають про можливе сезонне подорожчання окремих продуктів уже цієї зими.

Найбільші ризики стосуються товарів, які залежать від стабільних запасів та умов зберігання, а також тих, що мають обмежену пропозицію через скорочення виробництва.

За оцінками експертів аграрного ринку, найбільш імовірним кандидатом на подорожчання є овочі тривалого зберігання — насамперед цибуля та морква. Формування запасів цього року відбувалося в умовах нестабільної погоди, зменшення площ під окремими культурами та високих витрат на логістику. Через це пропозиція може виявитися недостатньою, а ціни — зрости вже в грудні.

Певний тиск на ринок очікується і в молочному секторі. Виробники повідомляють про зростання собівартості через дорожчі корми, енергоносії та транспорт. У зимовий період, коли виробництво молока традиційно знижується, подорожчання може торкнутися масла, твердих сирів та вершків.