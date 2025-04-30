Безробіття в країнах ЄС: як змінилися показники порівняно з пандемією — Finance.ua

Безробіття в країнах ЄС: як змінилися показники порівняно з пандемією Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Безробіття в країнах ЄС: як змінилися показники порівняно з пандемією

Ситуація із зайнятістю в Європейському Союзі покращилася порівняно з періодом, коли почалася пандемія коронавірусу. У 2020 році середній рівень безробіття серед країн становив 7,2% від робочої сили, у 2024 році — 6%, на початку 2025-го — 5,7%. Але, незважаючи на загальну тенденцію, ситуація між країнами помітно відрізняється.

Про це пише «Слово і діло».

Під час пандемії найвищий рівень безробіття був у Греції та Іспанії — 17,6% та 15,5% відповідно. У Греції ситуація дещо покращилася: у 2024 році безробіття становило 10,1%, на початку цього року — 8,6%.

Іспанія залишається лідером за рівнем безробіття в Євросоюзі: 2024 рік — 11,4%, початок 2025 року — 10,4%.

У 2020 році високий рівень безробіття також був у Італії (9,4%), Швеції та Литві (по 8,5%), Латвії (8,1%), Франції (8%) та Фінляндії (7,8%).

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В Італії рівень безробіття знизився до 6,6% у 2024 році та 5,9% на початку цього року, у Литві — до 7,1% та 6,6% відповідно, у Латвії — до 6,9%, у Франції — до 7,4%.

У Фінляндії рівень безробіття, навпаки, виріс: у 2024 році він у середньому становив 8,4%, на початку 2025-го — 9,2%. У Швеції в 2024 році рівень безробіття знизився до 8,4%, на початку цього року зріс до 8,9%.

В Естонії, Бельгії, Данії, Угорщині середній рівень безробіття в 2024 році був вищим, ніж в 2020-му.

Під час пандемії найнижчий рівень безробіття був у Чехії (2,6%) та Польщі (3,2%). У 2024 році безробіття в Чехії зросло до 2,8%, на початку цього року знизилося до 2,7%. У Польщі рівень безробіття знизився до 2,9% та 2,6% - тепер він найнижчий серед країн Євросоюзу.

Інфографіка: «Слово і діло»

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