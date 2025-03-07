Скільки українців вже отримали ваучери на навчання від Служби зайнятості — Finance.ua

Скільки українців вже отримали ваучери на навчання від Служби зайнятості Сьогодні 19:37 — Особисті фінанси

Скільки українців вже отримали ваучери на навчання від Служби зайнятості

З початку 2025 року вже 4500 українців отримали ваучер на безоплатне навчання від Міністерства економіки та Служби зайнятості, щоб опанувати нову професію чи спеціальність або підвищити свою кваліфікацію.

Про це повідомила пресслужба Служби зайнятості.

У час постійних змін та економічних викликів ваучери стають важливим інструментом для здобуття актуальних навичок, відкриття нових кар’єрних перспектив та забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці.

Серед категорій отримувачів понад 3400 — людей віком 45+, понад 630 — внутрішньо переміщених осіб, понад 250 — людей з інвалідністю та понад 130 учасників бойових дій.

Найбільше ваучерів отримали на Дніпропетровщині, Хмельниччині та на Львівщині. Найпопулярніші професії/спеціальності, які цьогоріч українці обирали за ваучерами, — медсестринство, медицина, кухар, соціальний робітник та водій автотранспортних засобів.

Хто може отримати ваучери

Ваучер можуть отримати громадяни, які мають професійно-технічну або вищу освіту, не перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні і не навчались за рахунок Фонду соціального страхування від безробіття протягом останніх 3 років. Зокрема, ваучер доступний для:

українців віком 45+ з мінімум 15-річним офіційним трудовим стажем;

учасників бойових дій, які звернулися протягом 3 років після демобілізації;

осіб з інвалідністю та статусом «ВПО»;

звільнених з військової служби за станом здоров’я чи через скорочення штату;

колишніх військовополонених;

громадян, які отримали поранення або каліцтва під час воєнного стану в Україні.

Максимальний розмір ваучера — 30 тисяч грн.

Програма має позитивний вплив як на професійний розвиток, так і на емоційний стан її учасників. Це підтверджують результати опитування, проведеного Службою зайнятості серед понад 10 тис. випускників. Зокрема, 42% респондентів, які скористалися ваучером, відзначили покращення самооцінки та емоційного стану, що свідчить про важливий психологічний ефект програми. Крім того, 28% знайшли роботу, що підтверджує її ефективність у кар’єрному розвитку.

Нагадаємо, що ваучер на навчання дає право підвищити кваліфікацію чи пройти перепідготовку за однією з 155 професій та спеціальностей в більшості закладів освіти з ліцензією Міністерства освіти та науки України. Їх перелік кожні 3 місяці публікується на сайті відомства. Для учасників бойових дій є пільги — ваучери на спеціальності «Економіка та менеджмент» доступні лише для них.

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Навчатися можна як в закладах професійно-технічної освіти, так і здобути вищу освіту. Зокрема, можна опанувати нову професію в одному з восьми Центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, які пропонують понад 400 програм, орієнтованих на потреби ринку праці та сучасні вимоги роботодавців.

Програма фінансується за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Подати заявку можна онлайн. Потрібно заповнити форму, розповісти про себе, наявну та бажану освіту, категорію та регіон навчання тощо. Потім вона буде опрацьована, та експерт служби зайнятості зв’яжеться з Вами та розповість про подальші дії. Також заповнити заяву можна особисто у найближчому центрі зайнятості.

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