Україна розширить програми зайнятості: скільки грошей на це спрямують — Finance.ua

Україна розширить програми зайнятості: скільки грошей на це спрямують Сьогодні 16:32

Україна розширить програми зайнятості: скільки грошей на це спрямують

З допомогою Служби зайнятості минулого року постійну роботу отримали 250 тисяч українців, а з урахуванням тимчасових та суспільно-корисних робіт та грантів були зайняті 330 тисяч громадян.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з керівництвом та працівниками Державної служби зайнятості.

Які послуги можуть отримати громадяни:

фінансову підтримку на старт або розвиток підприємства через грантові програми «Власна Справа»;

гранти для ветеранського бізнесу;

гранти для молодих підприємців;

компенсацію за працевлаштування внутрішніх переселенців, людей з інвалідністю, молоді, людей передпенсійного віку і т.ін.

Консультації щодо цих державних програм бізнес може отримати в офісах «Зроблено в Україні», яких на сьогодні вже створено 80 в різних регіонах України.

Зокрема у 2024 році:

12 тисяч українців отримали гранти за програмою «Власна Справа»;

22 тисячі підприємців отримали компенсації у межах активних програм зайнятості за облаштування інклюзивних робочих місць;

23 тисячі громадян отримали ваучери на навчання у різних закладах освіти;

67 тисяч українців пройшли професійне навчання за програмами Служби зайнятості як у Центрах профтехосвіти, так і в інших закладах.

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Говорячи про завдання на 2025 рік Юлія Свириденко зазначила, що цього року очікується зростання кількості охочих перенавчитись. Підвищити спроможності Центрів профтехосвіти допоможе реформа Центрів, яка вже стартувала, та залучення бізнесу до співпраці з центрами через їх участь у наглядових радах.

«Ще один пріоритет — розширення та запуск нових програм зайнятості. Цього року в бюджеті ми передбачили 6,3 млрд грн на реалізацію цих ініціатив і підтримку шукачів роботи. Також адаптуємо послуги служби зайнятості, аби вони були максимально безбар’єрними і могли задовольнити потреби якомога більшого кола клієнтів», — зазначила Юлія Свириденко.

Серед завдань у 2025 році також:

цифровізація процесів для користувачів, зокрема, отримати ваучер на навчання незабаром можна буде через Дію;

посилення, зокрема, за підтримки міжнародних партнерів, спроможності Служби зайнятості та Центрів профтехосвіти для навчання, перепідготовки фахівців;

розробка Стратегії зайнятості населення та Основних напрямів реалізації політики зайнятості. Акцент буде, в тому числі на реформуванні Державної служби зайнятості.

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