Де ветерану взяти фінансування на втілення своєї бізнес-ідеї — Finance.ua

Де ветерану взяти фінансування на втілення своєї бізнес-ідеї Сьогодні 14:13

Де ветерану взяти фінансування на втілення своєї бізнес-ідеї

В Україні вже працює багато успішних ветеранських бізнесів. Проте не всі охочі відкрити власну справу знають, що для ветеранів доступні кілька варіантів фінансової підтримки. Тож у восьмому випуску безплатного освітнього проєкту « Фінансова грамотність для військових » від Академії Мінфін та Smart Family Office розповідаємо про ці можливості.

Ви дізнаєтесь, де шукати інформацію про гранти, програми кредитування, пільги та як ними скористатися. Спікерка надасть чекліст для подання грантової заявки, розповість про критерії їх відбору й про те, як ефективно використовувати надані фінансові ресурси.

👉 Переглянути відео можна за посиланням

Про спікерів

Цього разу спікерка курсу Аліна Шух запросила до розмови Ірину Тірель — менеджерку корпоративних програм KSE Business School, менеджерку проєкту «Ветеранський бізнес: від ідеї до фінансування».

Ірина має досвід роботи з ветеранами — допомагає їм шукати фінансування та використовувати грантові можливості для розвитку бізнесу.

Про що ви дізнаєтесь

Які основні види фінансової допомоги доступні для ветеранів та їхніх родин?

У чому різниця між грантами, кредитами та пільгами?

Які переваги та недоліки кожного типу фінансової підтримки?

Де знайти інформацію про гранти та інші програми фінансової допомоги?

Як визначити, чи підходить вам конкретна грантова програма?

Як знайти натхнення для бізнес-ідеї, якщо її поки немає?

Які елементи мають бути у бізнес-ідеї та бізнес-плані?

Грантова заявка: як її правильно заповнити й подати?

Які обов’язки заявника після отримання гранту?

Що станеться, якщо бізнес закриється або не відповідатиме умовам програми?

Які спільноти та освітні програми допоможуть у поданні грантової заявки та веденні бізнесу?

Нагадаємо, що доступ до курсу надається безплатно та без часових обмежень. Усього вийде 9 відео, які можна переглядати в довільному порядку на сайті Академії Мінфін.

Ініціатори та партнери проєкту

Ініціатором створення курсу є Академія Мінфін . Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.

Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office , що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.

Проєкт реалізується за підтримки партнерів:

Athletes for Freedom Foundation — об’єднання спортсменів і бізнес-лідерів, які підтримують ініціативи із захисту свободи та прав людини по всьому світу. Фонд допомагає людям, які протистоять насильству та будь-яким формам диктатури, а також реагує на глобальні кризи.

femida. us — юридична компанія з 20-ти річним досвідом, яка спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у сфері високих технологій, програмного забезпечення та ІТ.

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