Скільки заробляють фрилансери різних професій — Finance.ua

Скільки заробляють фрилансери різних професій Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Скільки заробляють фрилансери різних професій

Протягом останніх років ринок фрилансу в Україні зазнав суттєвих змін. Спочатку його похитнула пандемія коронавірусу, а потім — повномасштабна війна. В результаті ринок поповнився новими кадрами, а пропозицій як з боку роботодавців, так і виконавців побільшало.

Сума доходу залежить від сфери, у якій працює фахівець. Дослідження Freelancehunt показало, що у 2023 році щомісячні зарплати розподілилися так:

3000 доларів та вище — категорія «Просування»;

2000−3000 доларів — категорія «Послуги»;

1000−2000 доларів отримують розробники (автори дослідження зауважили, що такі спеціалісти шукають на Freelancehunt переважно підробіток чи роботу з цікавішими для себе проєктами);

500−1000 доларів заробляють розробники, копірайтери, перекладачі, дизайнери, просувальники та ті, хто надає різні послуги;

до 500 доларів — копірайтери та перекладачі.

Як фрилансеру підвищити свій рівень доходу?

Ситуація на цьому ринку складається так, що більші зарплати отримують фахівці, які мають вужчу спеціалізацію. Наприклад, програмісти, дизайнери чи просувальники.

Дані Freelancehunt підтверджують цю теорію, оскільки 73,68% фрилансерів з доходом 3 тис. дол. і більше вказали, що мають такі знання.

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До того ж знання у вузькій спеціалізації підвищують шанси знайти цікавий проєкт за низької конкуренції. А фрилансер, який має такі навички, зможе запропонувати замовнику виконати його завдання в такий спосіб, як не вдасться комусь іншому.

Тож, щоб підвищити дохід, слід задуматися про те, як «прокачати» навички у своїй сфері та вкладатися у самовдосконалення.

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