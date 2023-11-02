250 000 українців перейшли на фриланс з початком війни (інфографіка) — Finance.ua

250 000 українців перейшли на фриланс з початком війни (інфографіка) Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

250 000 українців перейшли на фриланс з початком війни (інфографіка)

Стало відомо, що понад 250 000 українців перейшли працювати на фриланс, постійно чи частково, з початком війни.

Про ці свідчать аналітичні дані Freelancehunt.

Також 5,35% зареєстрованих українців почали працювати за напрямком «Аудіо та відео», 3,57% — «Просування», 2,38% — «Архітектура та інжиніринг», 1,43% — «Аутсорсинг і консалтинг», 1,19% — «Адміністрування».

Потрібно врахувати, що, окрім найбільшого сервісу фрилансу в Україні Freelancehunt, спеціалісти також реєструвались на відомих світових сервісах, таких як Upwork та Fiverr. З урахуванням цього можна припустити, що кількість українців, які обрали віддалений формат роботи, приблизно вдвічі більше і може становити до 500 000.

Як підтвердження цієї гіпотези можна порівняти долю користувачів з України, які відвідували сервіс Freelancehunt і Upwork за останні 3 місяці. Так, по даним сервісу similarweb , їх співвідношення становить 56,5% до 43,5%. Враховуючи той фактор, що переважна більшість українських замовників користуються національним сервісом, то можна стверджувати, що кількість фрилансерів, яка працюють на цих сервісах, не сильно відрізняється. Також варто не забувати про мільйони українців, які виїхали за межі нашої країни та працюють на фрилансі.

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Повномасштабне вторгнення, як і коронавірус стали каталізаторами росту популярності фрилансу, оскільки він став самим зручним та доступним форматом роботи для досвідчених спеціалістів, які втратили роботу або шукали можливостей додаткового заробітку. Він пришвидшив перехід українців у формат «вільної» співпраці спеціалістів із роботодавцями та радикально змінив відношення сотень тисяч жителів України, які переконалися в тому, що фриланс це вже давно не про студентів і підробітки, а про стабільну роботу, дохід, вільне життя, та розвиток.

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Фриланс створив робочі місця для спеціалістів, а для підприємців надав доступ до кваліфікованих спеціалістів, які допомогли бізнесу адаптуватись до реалій війни та перезапустити бізнес. Також фриланс сприяє розвитку більш конкурентного середовища, а це приводить до створення оптимального співвідношення між ціною та якістю, що дозволяє підприємцям економити та отримувати потрібний результат.

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«У США 70% малого бізнесу співпрацюють з фрилансерами та 83% з них стверджують, що віддалені спеціалісти допомогли в розвитку бізнесу. При цьому понад 90% українських замовників стверджує, що фрилансери допомагають їм у розвитку бізнесу, а — це ще один із факторів, який буде сприяти росту кількості фрилансерів та популяризації фрилансу в Україні у довгостроковій перспективі», — доповнює керівник Freelancehunt Валентин Зюзін.

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