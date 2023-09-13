Попит на послуги фрилансерів серед бізнесу зріс на 75% — Finance.ua

Попит на послуги фрилансерів серед бізнесу зріс на 75% Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Попит на послуги фрилансерів серед бізнесу зріс на 75%

Covid-19 і війна стали каталізатором розвитку українського фрилансу. Обсяг послуг, які українські підприємці замовляли у фрилансерів в однакові періоди весна-літо 2021 та 2023 року, зріс на 75%.

Про це свідчать дані дослідження Freelancehunt . Зараз, з початком бізнес-сезону, цифри продовжують впевнено зростати.

Причини зростання попиту на послуги фрилансерів

Таке стрімке зростання попиту на українських фрилансерів обумовлене великою кількістю запитів у середнього та малого бізнесу, а також вигідним і безпечним форматом роботи. Зараз у США близько 70% підприємців регулярно користуються послугами фрилансу. Україна не відстає — попит на таких спеціалістів зростає кожного року.

Найчастіше фрилансерів для виконання завдань на Freelancehunt шукають представники сфери E-commerce і торгівлі (21,39%) та IT (17,41%). Детальніше із цифрами можна ознайомитися на графіку.

Майже половина опитаних мають досвід такої співпраці понад 5 років (42,42%). Крім того, досить велика частка замовників (20,2%) працює з фрилансерами менш ніж 1 рік, що свідчить про збільшення попиту на вільнонайманих працівників останнім часом.

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Ключовий момент — 91% підприємців зазначають, що фрилансери допомагають їм розвивати бізнес. Певною мірою це і є однією з головних причин постійного зростання попиту на українських вільнонайманих працівників.

«Торік ми прогнозували активне зростання попиту на послуги фрилансерів до травня 2023 року. Як бачимо, збільшення показників продовжується навіть зараз — восени. Це все підтверджує той факт, що підприємці співпрацюють з фрилансерами на постійній основі, довіряють їм виконання складних завдань та водночас користуються всіма перевагами ринку фрилансу — доступність, зручність, вигідність», — розповідає керівник компанії Freelancehunt Валентин Зюзін.

Довідка Finance.ua:

як свідчать результати дослідження, найбільшою популярністю фриланс користується серед людей 18−35 років. Їх частка на ринку складає трохи більше ніж 70%;

найбільше фрилансерів працює у сферах, пов’язаних з дизайном (32,5%), програмуванням (19,99%) та текстами (19,38%). А от найменш популярними стали напрямки адміністрування (1,75%), аутсорсингу й консалтингу (1,27%) та мобільних додатків (0,81%);



ціни на послуги фрилансерів варіюються та залежать від сфери роботи, досвіду спеціаліста та рівня його зайнятості (тобто скільки годин він працює). Згідно з результатами дослідження, найбільша частка спеціалістів (8,33%) з доходом $3000+ у сфері просування. Деталі про заробітки фрилансерів читайте тут.



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