Попит на фрилансерів тільки зростатиме: скільки компаній вже співпрацюють зі спеціалістами у форматі фрілансу (інфографіка) — Finance.ua
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Попит на фрилансерів тільки зростатиме: скільки компаній вже співпрацюють зі спеціалістами у форматі фрілансу (інфографіка)

Особисті фінанси
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Попит на фрилансерів тільки зростатиме: скільки компаній вже співпрацюють зі спеціалістами у форматі фрілансу (інфографіка)
Попит на фрилансерів тільки зростатиме: скільки компаній вже співпрацюють зі спеціалістами у форматі фрілансу (інфографіка)
Серед українських підприємці зростає попит на послуги фрілансерів.
Про це розповіли у фріланс сервісі Freelancehunt.
Як зазначається, на ринку праці — лише 21% компаній готові запропонувати гібридний чи віддалений формат роботи.
Інфографіка: Freelancehunt
Інфографіка: Freelancehunt
Водночас у спеціалістів ситуація протилежна, бо вони хочуть працювати віддалено або мати гібридний графік — таких виявилося 75%.
Тренд на ринку зараз задають спеціалісти, а роботодавці будуть адаптовуватись, тому прогнозується, що попит на фрилансерів тільки зростатиме.
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Більш ніж половина українських підприємців, що взяли участь у дослідженні Freelancehunt, працює з фрилансерами вже понад 4 роки. Також четверть замовників (24,24%) наймає на фрилансі понад 60% співробітників для своїх проєктів.
З кожним роком збільшується кількість тих, хто співпрацює зі спеціалістами у форматі фрілансу. Це підтверджують і аналітичні дані: 87,3% замовників задоволені якістю роботи фрилансерів, а 91,1% впевнено стверджує, що саме фрилансери допомагають їм розвивати бізнес.

Довідка Finance.ua:

  • у 2023 році на ринку фрилансу в Україні відбувся черговий виток розвитку, який відкрив нові можливості для спеціалістів та замовників послуг з усього світу;
  • з початком повномасштабного вторгнення ринок фрилансу зазнав багато змін. Понад 250 000 українців переходили на фриланс, оскільки це зручний формат віддаленої співпраці. Для багатьох це була єдина можливість заробляти гроші. Український сервіс фрилансу Freelancehunt повідомив, яких зміни очікувати у 2024−2025 роках.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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