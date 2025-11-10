Українських митників зобов’яжуть працювати з бодікамерами Вчора 18:30

Міністерство фінансів України затвердило наказ, який вводить у дію інструкцію щодо застосування індивідуальних портативних відеокамер посадовими особами митних органів.

Про це повідомила Державна митна служба.

Відеофіксація як інструмент реформи

Використання бодікамер є одним із ключових кроків у реформі митної служби.

Відеофіксація створює додатковий доказовий інструмент, що підвищує ефективність контролю та зменшує ризики корупційних дій і неправомірних впливів.

Доступ до відеоматеріалів мають лише уповноважені працівники за службовою необхідністю.

Ініціатива вже довела свою ефективність. Під час пілотного проєкту в пункті пропуску «Рава-Руська», який стартував у листопаді 2023 року, впровадження бодікамер дало помітні результати — зокрема, скорочення часу митного оформлення. Успіх цього експерименту став підставою для масштабування практики на інші пункти пропуску.

Розширення застосування бодікамер

Наразі триває спільна робота з міжнародними партнерами над розширенням використання бодікамер:

на пунктах пропуску «Порубне» та «Устилуг» — за підтримки Консультативної місії ЄС в Україні (КМЄС);

на пунктах «Старокозаче», «Рені» та «Ізмаїл» — за сприяння місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM).

Нові правила і контроль за відео

Наказ визначає порядок роботи з відеокамерами: від моменту видачі пристрою працівникові до передачі записів на сервер та контролю їх використання. Це забезпечує баланс між ефективністю митного контролю та дотриманням прав людини.

Нагадаємо, з 1 вересня представники ТЦК та СП, які працюють в групах оповіщення, повинні обов’язково носити нагрудні боді-камери під час мобілізаційних заходів. Для чіткого врегулювання цього процесу Міністерство оборони затвердило спеціальну Інструкцію , яка детально регламентує порядок роботи з камерами та встановлює єдині стандарти.

