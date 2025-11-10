Сенат США схвалив законопроєкт, що має припинити шатдаун Вчора 12:21

Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт про фінансування уряду. Це стало ключовим кроком на шляху до відновлення роботи федеральних установ.

Про це пише CNN.

За документ проголосували 60 сенаторів, проти — 40. Це стало першим успішним голосуванням після 14 попередніх невдач, коли законопроєкт не збирав необхідних 60 голосів.

Компроміс після п’яти тижнів протистояння

Глухий кут, який тривав у Сенаті понад п’ять тижнів, вдалося подолати після того, як вісім сенаторів-демократів погодилися на компроміс. Угода передбачає пізніше голосування щодо продовження медичних субсидій, а також гарантії, що працівники федеральних структур, звільнені під час шатдауну, будуть повернуті на роботу.

Попри досягнутий компроміс, уряд поки що не може відновити роботу. Будь-який сенатор має право відкласти розгляд законопроєкту на кілька днів. Крім того, Палата представників повинна схвалити угоду, укладену в Сенаті.

Що відомо про шатдаун у США

Шатдаун у США розпочався 1 жовтня . Така ситуація виникає в разі, коли американському Конгресу не вдається погодити фінансування діяльності державних органів. На час призупинення некритичні органи закриваються, а сотні тисяч працівників йдуть у неоплачувану відпустку.

Через зупинку роботи уряду США стався хаос у процесі продажу нерухомості в зонах затоплення, що були спричинені нещодавніми повенями.

Чим довше триває зупинка роботи федерального уряду, тим більших збитків зазнає американська економіка. За підрахунками Незалежного бюджетного управління Конгресу США, втрати можуть сягнути від 7 до 14 мільярдів доларів.

