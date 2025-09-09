0 800 307 555
Понад 80 поштових операторів призупинили відправлення до США після зміни митних правил — AFP

Світ
31
88 поштових операторів частково або повністю призупинили послуги до Сполучених Штатів після запровадження Вашингтоном нових тарифів для комерційних посилок вартістю до 800 доларів.
Про це повідомляє Agence France Presse.
Серед них — поштові компанії Австралії, Великій Британії, Франції, Німеччині, Індії, Італії та Японії. Загалом поштовий трафік до Сполучених Штатів після зміни митних правил 29 серпня знизився на 81% порівняно з тижнем раніше.
Генеральний директор Всесвітнього поштового союзу ООН Масахіко Метокі заявив, що агентство працює над «швидкою розробкою нового технічного рішення, яке допоможе знову відновити доставлення пошти до США».
Нагадаємо, у США скасували норму de minimis, яка дозволяла відправляти товари вартістю до 800 доларів без сплати мита. Під дію нових правил підпадають усі комерційні відправлення. Водночас листи, газети, листівки та подарункові або соціальні посилки вартістю до 100 доларів й надалі залишатимуться звільненими від мит.
«Укрпошта» заявила, що не робитиме паузи в доставленні комерційних посилок у США. Як пояснили в компанії, вони зуміли миттєво перебудувати процеси й залишити українським експортерам можливість безперебійно працювати з американським ринком.
За матеріалами:
hromadske
