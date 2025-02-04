Довгострокове проживання для українців у Нідерландах: уряд розглядає нові можливості — Finance.ua

Довгострокове проживання для українців у Нідерландах: уряд розглядає нові можливості Сьогодні 14:25 — Світ

Довгострокове проживання для українців у Нідерландах: уряд розглядає нові можливості

Влада Нідерландів активно працює над пошуком рішень для українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Одним із таких варіантів є надання дозволів на довгострокове проживання тим, хто працює та сплачує податки.

Про це повідомляє De Telegraaf із посиланням на міністра з питань міграції та надання притулку Маржолейн Фабер.

Перспективи довгострокового перебування українців у Нідерландах

Європейський Союз уже продовжив термін дії статусу тимчасового захисту для українських біженців щонайменше до березня 2026 року.

Однак через невизначеність щодо завершення війни влада Нідерландів вважає, що необхідно розробити «національну альтернативу», яка гарантуватиме стабільність українцям, що вже інтегрувалися у суспільство.

Згідно із заявою міністра Фабер, пропонований дозвіл на довгострокове проживання буде діяти для тих українців, які:

проживають у Нідерландах;

мають роботу;

сплачують податки;

роблять внесок у розвиток економіки та суспільства.

Досвід інших європейських країн

Подібні механізми вже діють у ряді країн ЄС. Наприклад:

— Польща дозволяє українцям подавати заяву на трирічний дозвіл на проживання.

— Австрія, Чехія та Румунія розробили програми для довгострокового перебування працюючих українців.

За даними Інституту Клінгендаль, ці країни прагнуть зберегти кваліфікованих українських працівників, оскільки інтеграція молодих спеціалістів у місцевий ринок праці може бути економічно вигідною.

Читайте також У Польщі можуть скасувати допомогу «800+» для деяких українців

Запобігання перевантаженню системи надання притулку

Окремий статус для українських біженців у Нідерландах може допомогти уникнути потенційного перевантаження міграційної системи після березня 2026 року. Наразі в країні перебуває понад 120 000 українців, і якщо всі вони одночасно подадуть заяви на притулок, це може створити серйозне навантаження на адміністративні ресурси.

Програми повернення на батьківщину

Водночас уряд Нідерландів також розглядає варіанти підтримки добровільного повернення українських біженців до України після нормалізації безпекової ситуації.

Нідерланди прагнуть створити гнучку систему, яка допоможе українцям залишатися в країні на законних підставах і водночас не перевантажить міграційну сферу. Остаточні умови та критерії надання дозволів на довгострокове проживання ще обговорюються, але вже зараз зрозуміло, що країна орієнтується на збереження працюючих і економічно активних українців.

Щоб зробити Finance.ua ще більш корисним для читачів, ми запустили невеличке опитування. 👉🏻 Ваші відповіді на кілька простих питань допоможуть нам краще зрозуміти ваші інтереси, фінансові цілі та вподобання у контенті, а відтак — робити матеріали максимально актуальними для вас.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.