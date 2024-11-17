Боротьба з нелегальною міграцією: Нідерланди запроваджують посилений прикордонний контроль — Finance.ua
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Боротьба з нелегальною міграцією: Нідерланди запроваджують посилений прикордонний контроль

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Боротьба з нелегальною міграцією: Нідерланди запроваджують посилений прикордонний контроль
Боротьба з нелегальною міграцією: Нідерланди запроваджують посилений прикордонний контроль
З 9 грудня Нідерланди посилюють прикордонний контроль для боротьби з нелегальною міграцією та торгівлею людьми. Військова поліція країни проводитиме перевірки на сухопутних кордонах протягом шести місяців.
Про це повідомляє NOS.
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Як зазначили в уряді країни, це рішення є виправданим, адже в країні збільшився наплив шукачів притулку.
Наразі не відомо, наскільки інтенсивними будуть перевірки. Проте штат військової поліції з цією метою збільшити не планують.

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Зазначається, що посилений прикордонний контроль у найбільшому міжнародному аеропорті Нідерландів, Схіпхолі, та інших аеропортах буде організовано лише на рейсах із країн підвищеного ризику.
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Наразі на прикордонних переходах проводяться вибіркові перевірки.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд Нідерландів планує запровадити нові жорсткі антиміграційні заходи, які стануть одними з найсуворіших у Європейському Союзі. Відповідний анонс зробили після приходу до влади ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса.
Програма включає:
  • більш суворі перевірки на кордоні;
  • пропорційне покарання порушників;
  • обмеження на возз’єднання сімей, які передбачають заборону дорослим дітям приєднуватися до своїх батьків;
  • акцент на примусовому поверненні.
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