Боротьба з нелегальною міграцією: Нідерланди запроваджують посилений прикордонний контроль — Finance.ua

Боротьба з нелегальною міграцією: Нідерланди запроваджують посилений прикордонний контроль Сьогодні 17:15 — Світ

Боротьба з нелегальною міграцією: Нідерланди запроваджують посилений прикордонний контроль

З 9 грудня Нідерланди посилюють прикордонний контроль для боротьби з нелегальною міграцією та торгівлею людьми. Військова поліція країни проводитиме перевірки на сухопутних кордонах протягом шести місяців.

Про це повідомляє NOS.

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Як зазначили в уряді країни, це рішення є виправданим, адже в країні збільшився наплив шукачів притулку.

Наразі не відомо, наскільки інтенсивними будуть перевірки. Проте штат військової поліції з цією метою збільшити не планують.

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Зазначається, що посилений прикордонний контроль у найбільшому міжнародному аеропорті Нідерландів, Схіпхолі, та інших аеропортах буде організовано лише на рейсах із країн підвищеного ризику.

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Наразі на прикордонних переходах проводяться вибіркові перевірки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд Нідерландів планує запровадити нові жорсткі антиміграційні заходи, які стануть одними з найсуворіших у Європейському Союзі. Відповідний анонс зробили після приходу до влади ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса.

Програма включає:

більш суворі перевірки на кордоні;

пропорційне покарання порушників;

обмеження на возз’єднання сімей, які передбачають заборону дорослим дітям приєднуватися до своїх батьків;

акцент на примусовому поверненні.

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