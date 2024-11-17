Боротьба з нелегальною міграцією: Нідерланди запроваджують посилений прикордонний контроль — Finance.ua

Боротьба з нелегальною міграцією: Нідерланди запроваджують посилений прикордонний контроль
З 9 грудня Нідерланди посилюють прикордонний контроль для боротьби з нелегальною міграцією та торгівлею людьми. Військова поліція країни проводитиме перевірки на сухопутних кордонах протягом шести місяців.
Про це повідомляє NOS.
Як зазначили в уряді країни, це рішення є виправданим, адже в країні збільшився наплив шукачів притулку.
Наразі не відомо, наскільки інтенсивними будуть перевірки. Проте штат військової поліції з цією метою збільшити не планують.
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Зазначається, що посилений прикордонний контроль у найбільшому міжнародному аеропорті Нідерландів, Схіпхолі, та інших аеропортах буде організовано лише на рейсах із країн підвищеного ризику.
Наразі на прикордонних переходах проводяться вибіркові перевірки.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд Нідерландів планує запровадити нові жорсткі антиміграційні заходи, які стануть одними з найсуворіших у Європейському Союзі. Відповідний анонс зробили після приходу до влади ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса.
Програма включає:
- більш суворі перевірки на кордоні;
- пропорційне покарання порушників;
- обмеження на возз’єднання сімей, які передбачають заборону дорослим дітям приєднуватися до своїх батьків;
- акцент на примусовому поверненні.
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