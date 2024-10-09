Банки Нідерландів розморозили активи рф на понад 500 млн євро — Finance.ua

Банки Нідерландів розморозили активи рф на понад 500 млн євро Сьогодні 19:30 — Фінтех і Картки

Банки Нідерландів розморозили активи рф на понад 500 млн євро

Банки у Нідерландах розморозили близько 560 млн євро російських активів. Це відбулося внаслідок надання винятків для незавершених платежів та відсторонення санкціонованих власників".

Про це повідомляє Telegraaf.

Як пише видання, у січні парламент країни оголосив, що загальна сума заморожених російських активів становитиме 660 млн євро. Однак до 1 липня було заблоковано 97,2 млн євро.

У документі, яке отримало видання, зазначено, що розмороження коштів відбулося «внаслідок надання винятків для незавершених платежів та відсторонення санкціонованих власників».

Відомо, що 430 млн євро належить двом компаніям російської федерації. Зокрема, 230 млн євро від конкретної компанії більше не підлягали заморожуванню. Це пов’язано з тим, що компанія через спеціальну конструкцію була «формально відсторонена» від російського власника.

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