Нідерланди виділять 400 млн євро на розробку безпілотників для України — Finance.ua
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Нідерланди виділять 400 млн євро на розробку безпілотників для України

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Нідерланди виділять 400 млн євро на розробку безпілотників для України
Нідерланди виділять 400 млн євро на розробку безпілотників для України
Нідерланди виділять 400 мільйонів євро для початку розробки і виробництва безпілотників разом з Україною.
Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час візиту до Харкова, якого цитує NOS.
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За його словами, половина безпілотників буде розроблена в Нідерландах, решту виготовлятимуть в Україні та інших країнах.
Міністр нагадав, що Нідерланди відіграли «передову роль» у постачанні Україні літаків F-16 та систем Patriot.
«Зараз ми продовжуємо це з сучасними безпілотниками», — сказав Брекельманс.
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Він розповів, що ці безпілотники можна буде використовувати для різних цілей: розвідки, оборони та атак.
«Особливо в повітрі, але також на суші і на морі», — зазначив очільник Міноборони Нідерландів.
Він додав, що наразі безпілотники мають великий попит, оскільки є важливими для протиповітряної оборони України, а також становлять цінність у наступальному плані.
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Якщо розроблені безпілотники виявляться успішними, буде виділено додаткові кошти для розширення виробництва, наголосив Брекельманс.
Також Брекельманс офіційно підтвердив надходження в Україну перших нідерландських F-16.
За матеріалами:
Економічна Правда
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