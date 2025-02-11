Норвезька рада у справах біженців припинила надавати допомогу в майже 20 країнах, серед них — Україна Сьогодні 11:45 — Світ

Норвезька рада у справах біженців припинила надавати допомогу в майже 20 країнах, серед них — Україна

Норвезька рада у справах біженців (NRC) вперше в історії припинила надавати допомогу людям у майже 20 країнах, які постраждали від війн, стихійних лих та переміщень. Серед них — Україна. Усе через те, що у США призупинило роботу Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомили в організації.

США припинили, частково зупинили або не відшкодували фінансування глобальних програм надзвичайної допомоги. Наслідки будуть відчутні в усьому світі.

В Україні Норвезька рада у справах біженців вже припинила роздавати екстрену допомогу 57 тисячам людей у ​​прифронтових громадах, яка була запланована на лютий. Там зазначили, що люди не можуть обігріти свої будинки та отримати доступ до основних товарів, таких як продукти харчування.

Організація також змушена звільнити гуманітарних працівників у всьому світі, зокрема в Афганістані. Це важливо, адже саме вони допомагають дівчатам, жінкам і сімʼям, які досі страждають після хаотичного виведення військ США та НАТО у 2021 році.

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У 2024 році Норвезька рада у справах біженців допомогла 1,6 мільйона людей за допомогою програм, які підтримують США. Йдеться про орієнтовно $150 мільйонів американського фінансування, що становило трохи менше 20% від усього бюджету NRC минулого року.

Зараз Норвезька рада у справах біженців має мільйони доларів неоплачених запитів на фінансування від уряду США. Якщо проблему не вирішать терміново, то гуманітарні програми, які фінансують США, зупинять уже до кінця лютого.

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У NRC зазначають, що це завдасть серйозного удару по найбільш уразливих людях. Наприклад, у Буркіна-Фасо це єдина організація, яка забезпечує чистою водою 300 тисяч людей у заблокованому місті Джібо. У Судані відомство підтримує майже 500 пекарень у Дарфурі, які годують сотні тисяч голодуючих. Якщо фінансування не відновлять, ці люди залишаться без допомоги.

Навіть якщо проблему вирішать негайно, сотні тисяч людей все одно втратять життєво важливу підтримку. Це стосується, зокрема, освітніх програм, допомоги у створенні робочих місць і проєктів, які дають молоді з Центральної та Південної Америки, а також регіону Сахель шанс на краще майбутнє. Щоб ці ініціативи не зупинилися, необхідно скасувати заморожування фінансування, поки триває перегляд допомоги.

theБабель За матеріалами:

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