Які податки найбільше наповнюють місцеві бюджети України (інфографіка) — Finance.ua

Які податки найбільше наповнюють місцеві бюджети України (інфографіка) Сьогодні 15:39 — Казна та Політика

Які податки найбільше наповнюють місцеві бюджети України (інфографіка)

У I кварталі 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 120 млрд грн, що на 18,4 млрд грн більше у порівнянні з I кварталом минулого року.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Які податки наповнили бюджет

Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за I квартал 2025 року були:

63,9 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

19,8 млрд грн — єдиний податок;

10,4 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

10,2 млрд грн — плата за землю;

7,8 млрд грн — акцизний податок;

2,6 млрд грн — податок на нерухоме майно.

Найбільший приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до I кварталу 2024 року зафіксовано у Київській (+24,5%), Рівненській (+24,3%), Волинській (+23,5%), Хмельницькій (+23,4%) та Івано-Франківській (+23%) областях.

Збільшення доходів у цих регіонах пов’язано переважно з внутрішнім переміщенням громадян та бізнесів із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими рф.

Відповідно, найменший показник доходів спостерігається в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема, в Донецькій, Луганській, Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.

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Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування за I квартал 2025 року вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 18,1% у порівнянні з I кварталом 2024 року.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість здійснювати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

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