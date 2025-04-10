Які податки найбільше наповнюють місцеві бюджети України (інфографіка) — Finance.ua

Які податки найбільше наповнюють місцеві бюджети України (інфографіка)
У I кварталі 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 120 млрд грн, що на 18,4 млрд грн більше у порівнянні з I кварталом минулого року.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Які податки наповнили бюджет
Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за I квартал 2025 року були:
- 63,9 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- 19,8 млрд грн — єдиний податок;
- 10,4 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
- 10,2 млрд грн — плата за землю;
- 7,8 млрд грн — акцизний податок;
- 2,6 млрд грн — податок на нерухоме майно.
Найбільший приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до I кварталу 2024 року зафіксовано у Київській (+24,5%), Рівненській (+24,3%), Волинській (+23,5%), Хмельницькій (+23,4%) та Івано-Франківській (+23%) областях.
Збільшення доходів у цих регіонах пов’язано переважно з внутрішнім переміщенням громадян та бізнесів із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими рф.
Відповідно, найменший показник доходів спостерігається в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема, в Донецькій, Луганській, Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.
Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування за I квартал 2025 року вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 18,1% у порівнянні з I кварталом 2024 року.
За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість здійснювати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
Поділитися новиною