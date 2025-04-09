Платежі на рахунки родичам не оподатковуються — Гетманцев Сьогодні 11:33 — Казна та Політика

Платежі на рахунки родичам не оподатковуються — Гетманцев

Чи потрібно декларувати карткові перекази та сплачувати податки за них. Про розповів Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Він зазначив, що платежі на рахунки родичам не оподатковуються, не оподатковувались і оподатковуватися не будуть.

Депутат пояснив, у яких випадках українцям доведеться сплачувати податки, а в яких цього не потрібно робити.

1. Відповідно до вимог ст. 174 ПКУ, за 0 ставкою оподатковуються об’єкти спадщини та дарування, що успадковуються членами сім’ї фізичної особи, що відноситься до першого та другого ступеня споріднення (пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 ПКУ чоловік, дружина, діти чоловіка та дружини, батьки чоловіка та дружини, дід, баба, брати, сестри, онуки).

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Подарунки від зазначених вище родичів, в тому числі гроші на розрахунковий рахунок не підлягають ані декларуванню, ані оподаткуванню.

«Також відповідно до пп. 165.1.31 не оподатковуються доходи у вигляді поворотної фінансової допомоги, тобто якщо вам хтось (будь-хто) позичив гроші, а ви їх повернули, то це також не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором», — сказав Гетманцев.

2. Якщо платіж не є доходом особи не від податкового агента (підприємця), то підлягає оподаткуванню. Сам по собі платіж не є підставою для декларування та оподаткування, написав Гетманцев.

Податкова не має доступу до рахунків та банківської таємниці, яку до кінця війни розкривати точно не планують та до закінчення податкової реформи.

«Не знаю хто і навіщо накручує людей, хто там дає коменти і навіщо, але цю зраду також прибрали», — резюмував Гетманцев.

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