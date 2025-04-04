Приватні грошові перекази в Україну продовжують стрімко падати — Finance.ua
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Приватні грошові перекази в Україну продовжують стрімко падати

Особисті фінанси
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Приватні грошові перекази в Україну продовжують стрімко падати
Приватні грошові перекази в Україну продовжують стрімко падати
Обсяги приватних грошових переказів в лютому зменшилися на 17,3% та становили 0,7 млрд доларів.
Про це свідчать дані Національного банку.
Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 12,4%, а інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, знизилися на 20,5%.
Загалом офіційними каналами надіслано на 17% переказів менше, ніж у лютому минулого року, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 17,7% порівняно з лютим минулого року.
Усього за січень-лютий поточного року обсяги грошових переказів зменшилися на 18,8%: чиста оплата праці скоротилася на 20,5%, а приватні трансферти знизилися на 16,6%.
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Нагадаємо, Національний банк не продовжив регуляторне обмеження в розмірі 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту».
Водночас шість банків продовжать ліміти на карткові перекази.
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За матеріалами:
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