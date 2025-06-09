Як відкрити першу банківську картку: поради новачкам — Finance.ua

Як відкрити першу банківську картку: поради новачкам Сьогодні 08:21 — Фінтех і Картки

Як відкрити першу банківську картку: поради новачкам

Попри те, що банківські картки давно стали частиною щоденного життя мільйонів українців — ними розраховуються в магазині, оплачують комуналку, отримують зарплату чи соцвиплати — дехто лише зараз замислюється над тим, щоб оформити свою першу картку. І хоча це здається простим і звичним, для новачків усе ще виникає багато запитань. З чого почати, яку картку обрати та на що звертати увагу — розповіли фахівці Фінкульту

Дебетова картка — це найкращий варіант для старту. Її зручно використовувати для нарахувань зарплати, стипендії або підробітку. Тобто власник такої картки може витрачати лише власні кошти, які на ній знаходяться.

Кредитна картка — це вже «гроші банку». Її краще відкривати, коли є стабільний дохід і досвід фінансового планування.

Що запитати в банку до відкриття картки

Якщо зібралися до банку, щоб оформити картку, незайвим буде поставити кілька питань консультанту:

Який тип картки вам пропонують та якою є вартість обслуговування?

Чи є обмеження на зняття готівки?

Чи можна налаштувати ліміти на витрати?

Чи є банк учасником Фонду гарантування вкладів та чи захищено вклад у разі банкрутства банку.

Також обов’язково ознайомтесь з Довідкою про систему гарантування вкладів. Актуальний перелік банків-учасників доступний на сайті Фонду за посиланням

Для чого зручно використовувати картку

Онлайн-оплата товарів і послуг

Транспорт, кафе, магазини

Перекази друзям та рідним

Оплата навчання або підписок

Зарплатні та стипендіальні нарахування

Банківська картка — зручний інструмент для контролю витрат. Ви завжди бачите, скільки грошей витрачаєте, на що саме й коли. Навіть простий поділ коштів — наприклад, окрема картка для щоденних витрат і окрема для заощаджень — допомагає краще організувати бюджет. З часом це формує звичку свідомо ставитися до грошей і тримати фінанси під контролем.

Як контролювати витрати з першою банківською карткою

Ведіть облік витрат

Записуйте або використовуйте банківський застосунок, щоб бачити, куди йдуть ваші гроші. Так простіше зрозуміти, можна оптимізувати.

Встановіть ліміти

Багато банків дозволяють встановлювати денні або місячні ліміти на витрати й зняття готівки. Це допомагає не «перегоріти» фінансово.

Плануйте покупки

Перед великими витратами поміркуйте, чи потрібна вам ця покупка зараз.

Що з безпекою

Для власної і, зокрема, фінансової безпеки кожному користувачу банківських карток важливо дотримуватись кількох простих правил:

Не передавайте стороннім особам номер картки, CVV-код і SMS-коди. Увімкніть push-сповіщення про кожну операцію — це не тільки важливо для безпечного користування карткою, а й корисно для контролю. Не зберігайте пароль у телефоні або на папері поруч з карткою. Встановіть ліміти на онлайн-покупки. Використовуйте банкінг із двофакторною авторизацією. У разі підозрілих операцій одразу звертайтесь до банку.

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