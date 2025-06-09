Як відкрити першу банківську картку: поради новачкам — Finance.ua

Як відкрити першу банківську картку: поради новачкам
Попри те, що банківські картки давно стали частиною щоденного життя мільйонів українців — ними розраховуються в магазині, оплачують комуналку, отримують зарплату чи соцвиплати — дехто лише зараз замислюється над тим, щоб оформити свою першу картку. І хоча це здається простим і звичним, для новачків усе ще виникає багато запитань. З чого почати, яку картку обрати та на що звертати увагу — розповіли фахівці Фінкульту.
Дебетова картка — це найкращий варіант для старту. Її зручно використовувати для нарахувань зарплати, стипендії або підробітку. Тобто власник такої картки може витрачати лише власні кошти, які на ній знаходяться.
Кредитна картка — це вже «гроші банку». Її краще відкривати, коли є стабільний дохід і досвід фінансового планування.
Що запитати в банку до відкриття картки
Якщо зібралися до банку, щоб оформити картку, незайвим буде поставити кілька питань консультанту:
- Який тип картки вам пропонують та якою є вартість обслуговування?
- Чи є обмеження на зняття готівки?
- Чи можна налаштувати ліміти на витрати?
- Чи є банк учасником Фонду гарантування вкладів та чи захищено вклад у разі банкрутства банку.
Також обов’язково ознайомтесь з Довідкою про систему гарантування вкладів. Актуальний перелік банків-учасників доступний на сайті Фонду за посиланням.
Для чого зручно використовувати картку
- Онлайн-оплата товарів і послуг
- Транспорт, кафе, магазини
- Перекази друзям та рідним
- Оплата навчання або підписок
- Зарплатні та стипендіальні нарахування
Банківська картка — зручний інструмент для контролю витрат. Ви завжди бачите, скільки грошей витрачаєте, на що саме й коли. Навіть простий поділ коштів — наприклад, окрема картка для щоденних витрат і окрема для заощаджень — допомагає краще організувати бюджет. З часом це формує звичку свідомо ставитися до грошей і тримати фінанси під контролем.
Як контролювати витрати з першою банківською карткою
- Ведіть облік витрат
Записуйте або використовуйте банківський застосунок, щоб бачити, куди йдуть ваші гроші. Так простіше зрозуміти, можна оптимізувати.
- Встановіть ліміти
Багато банків дозволяють встановлювати денні або місячні ліміти на витрати й зняття готівки. Це допомагає не «перегоріти» фінансово.
- Плануйте покупки
Перед великими витратами поміркуйте, чи потрібна вам ця покупка зараз.
Що з безпекою
Для власної і, зокрема, фінансової безпеки кожному користувачу банківських карток важливо дотримуватись кількох простих правил:
- Не передавайте стороннім особам номер картки, CVV-код і SMS-коди.
- Увімкніть push-сповіщення про кожну операцію — це не тільки важливо для безпечного користування карткою, а й корисно для контролю.
- Не зберігайте пароль у телефоні або на папері поруч з карткою.
- Встановіть ліміти на онлайн-покупки.
- Використовуйте банкінг із двофакторною авторизацією.
- У разі підозрілих операцій одразу звертайтесь до банку.
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