«єОселя»: Скільки кредитів отримали українці на придбання житла від початку року — Finance.ua

«єОселя»: Скільки кредитів отримали українці на придбання житла від початку року
З початку 2024 року українці оформили 7 113 житлових кредитів на суму 12,1 млрд грн за програмою «єОселя».
Про це повідомило Міністерство економіки України.
Більшість кредитів — 70,5% - були використані для придбання житла на вторинному ринку, що становить 5012 об’єктів.
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У той же час через забудовників було придбано 1 606 об’єктів (22,6%), з яких 495 (7%) — на етапі будівництва.
За умовами програми «єОселя» військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, вчені та члени їхніх сімей можуть покращити житлові умови, отримавши кредит за пільговою ставкою на 3%.
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«Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%. Зокрема, за весь час дії програми 13 438 сімей отримали кредити на суму понад 21,6 млрд грн», — розповів заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.
За минулий тиждень українці оформили 140 кредитів на 235 млн. грн., серед яких кредити під 3% отримали:
- 50 військовослужбовців та силовиків
- 13 педагогів
- 16 медиків
- 4 вчених
Кредити під 7% отримали:
- 43 українці без власного житла
- 6 ВПО
- 8 ветеранів
Найбільше кредитів видано у Київській області — 42, місті Києві — 29, Одеській області — 9, Львівській та Вінницькій областях — по 7.
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