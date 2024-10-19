«єОселя»: Скільки кредитів отримали українці на придбання житла від початку року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«єОселя»: Скільки кредитів отримали українці на придбання житла від початку року

Кредит&Депозит
93
«єОселя»: Скільки кредитів отримали українці на придбання житла від початку року
«єОселя»: Скільки кредитів отримали українці на придбання житла від початку року
З початку 2024 року українці оформили 7 113 житлових кредитів на суму 12,1 млрд грн за програмою «єОселя».
Про це повідомило Міністерство економіки України.
Більшість кредитів — 70,5% - були використані для придбання житла на вторинному ринку, що становить 5012 об’єктів.
Читайте також
У той же час через забудовників було придбано 1 606 об’єктів (22,6%), з яких 495 (7%) — на етапі будівництва.
За умовами програми «єОселя» військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, вчені та члени їхніх сімей можуть покращити житлові умови, отримавши кредит за пільговою ставкою на 3%.

Отримати більше з депозиту

«Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%. Зокрема, за весь час дії програми 13 438 сімей отримали кредити на суму понад 21,6 млрд грн», — розповів заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.
Читайте також
За минулий тиждень українці оформили 140 кредитів на 235 млн. грн., серед яких кредити під 3% отримали:
  • 50 військовослужбовців та силовиків
  • 13 педагогів
  • 16 медиків
  • 4 вчених
Кредити під 7% отримали:
  • 43 українці без власного житла
  • 6 ВПО
  • 8 ветеранів
Найбільше кредитів видано у Київській області — 42, місті Києві — 29, Одеській області — 9, Львівській та Вінницькій областях — по 7.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.