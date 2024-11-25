«єОселя»: в Україні видали перший кредит для молоді за новими умовами — Finance.ua

«єОселя»: в Україні видали перший кредит для молоді за новими умовами Сьогодні 08:30 — Кредит&Депозит

«єОселя»: в Україні видали перший кредит для молоді за новими умовами

Нещодавно уряд оновив умови програми доступної іпотеки єОселя, за якими українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку, сплативши вдвічі нижчий перший внесок — від 10% від вартості житла. Перший кредит за новими умовами у Ощадбанку отримав 23-річний підприємець, який придбав однокімнатну квартиру у Чернігові.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

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«Частка молоді серед учасників програми доступної іпотеки єОселя становила лише 9%. Щоб зробити програму доступною для молоді, уряд знизив початковий внесок за житло з 20% до 10%. Таким чином молодь віком до 26 років може скористатися програмою та отримати кредит на житло на пільгових умовах. Такою можливістю скористався молодий підприємець з Чернігова, який мріяв про власну квартиру», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Оформити доступну іпотеку за програмою єОселя можна через застосунок Дія. Для цього потрібно:

В Дії перейти у розділ Сервіси та обрати єОселя. Заповнити заяву та обрати уповноважений банк. Підписати необхідні документи за допомогою Дія.Підпису.

Після отримання в застосунку Дія відповіді від уповноваженого банку можна розпочинати оформлення іпотеки.

Нагадаємо, що з початку 2024 року 7 968 українських родин отримали кредити на пільгових умовах за програмою доступної іпотеки єОселя. Загальна сума кредитів за цей час — 13,65 млрд грн.

У проєкті державного бюджету на 2025 рік уряд передбачив 9,4 млрд грн для продовження реалізації програми «єОселя».

Кабінет міністрів змінив умови пільгової іпотеки єОселя. Зокрема, в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях можна буде придбати житло віком до 10 років.

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