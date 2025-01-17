Програма «єОселя»: кому вдалось отримати кредит на житло (інфографіка) — Finance.ua

Програма «єОселя»: кому вдалось отримати кредит на житло (інфографіка) Сьогодні 09:08 — Особисті фінанси

Програма «єОселя»: кому вдалось отримати кредит на житло (інфографіка)

Кабмін продовжив фінансування державної іпотечної програми «єОселя» на 2025 рік, виділивши на неї 20 млрд гривень. Минулого року кредити за програмою отримали 8,5 тисяч сімей на суму 14,6 млрд гривень: це на 45% перевищує результат 2023 року за кількістю виданих кредитів і на 65% - за сумою коштів. Детальніше про умови програми та кількість виданих за час її існування кредитів (з осені 2022 року) розповідаємо далі.

Умови програми єОселя

Отримати іпотеку на житло за програмою «єОселя» можуть платоспроможні громадяни України, яким на момент оформлення угоди виповнилося 18 років та яким на момент погашення кредиту буде не більше 70 років.

Кредит дають тим, хто не бере участі в інших державних програмах, хто не має власного житла або воно:

площею менше ніж 52,5 кв. м + 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї

розташовано в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території

Ще одна умова — не фігурувати у списках санкцій.

Інфографіка: Слово і діло

Кредит можна отримати під 3% та під 7%.

Пільгова іпотека під 3% надається:

військовослужбовцям за контрактом, захисниками України та членами їх сімей;

медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної чи комунальної форми власності;

педагогічним та науковим співробітникам установ державної або комунальної форми власності.

Іпотеку під 7% можуть отримати:

ветерани війни та члени їхніх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих захисників;

переселенці;

інші громадяни України, які підпадають під умови програми.

Максимальний термін кредиту — 20 років. Стартовий внесок має становити 20% від суми житла. В рамках програми «єОселя» можна взяти в кредит лише квартиру (не будинок) у багатоквартирному житловому будинку.

Результати програми: хто отримав житло

На сьогоднішній день за програмою було видано 14,8 тисяч кредитів на суму понад 24 млрд гривень.

Більше половини учасників програми (54,9%) — це військовослужбовці-контрактники. Також серед участників: 21,9% - інші українці без житла, 8,4% - освітяни, 8,3% - медичні працівники, 2,3% - переселенці, 2,2% - ветерани, 2,1% - науковці.

Найбільше кредитів на житло через «єОселя» було видано на Київщині — понад 4 тисячі на суму 6,4 млрд гривень. Київ на другому місці — 2,9 тисяч кредитів на суму 6,4 млрд гривень.

У Львівській області було видано 890 кредитів, в Одеській — 711, у Вінницькій — 666, у Рівненський — 636, у Івано-Франківській — 630, у Волинській — 613, у Хмельницькій — 490, у Дніпропетровській — 484, у Чернігівській — 470, у Полтавській — 379, у Черкаській — 333, у Тернопільській — 321, у Житомирській — 290, у Закарпатській — 265, у Чернівецькій — 177, у Сумській — 175, у Харківській — 117, у Миколаївській — 73, у Кіровоградській — 72, у Запорізькій — 39.

Зазначимо, кожен п’ятий український забудовник приєднався до програми доступного житла «єОселя», що сприяло зростанню будівництва на 23,8% за 9 місяців 2024 року.

Слово і Діло За матеріалами:

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