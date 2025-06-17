В Україні запустять цифрову платформу для розв’язання житлових проблем — Finance.ua

В Україні запустять цифрову платформу для розв’язання житлових проблем Сьогодні 09:06 — Особисті фінанси

В Україні запустять цифрову платформу для розв’язання житлових проблем

Українцям, які роками стоять у квартирних чергах і потребують поліпшення житлових умов, планують допомогти за допомогою нової цифрової системи, яка підбиратиме найкращі варіанти житла, орієнтуючись на індивідуальні особливості людини.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Відповідна ініціатива закладена в законопроєкті № 12377 «Про основні засади житлової політики». Документ зареєстрований ще у січні 2024 року та має бути ухвалений до кінця четвертого кварталу 2025 року.

Ухвалення цього законопроєкту — одна з вимог програми Ukraine Facility, у межах якої Україна отримає 50 млрд євро допомоги від Євросоюзу до 2027 року.

«Прийняття цього закону стане стартом великої реформи у житловій сфері. Вона має на меті запустити процес вирішення житлового питання для сотень тисяч українців, які десятиліттями стоять у чергах», — зазначила Шуляк.

Як працюватиме нова система

Центральний елемент змін — запуск електронної системи, яка допоможе підібрати індивідуальні рішення для житлових потреб.

Вона включатиме:

електронний реєстр заявок;

Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему.

Саме ця система збиратиме та аналізуватиме дані про соціальний статус людини (чи є вона ВПО, людиною з інвалідністю, пенсіонером), її доходи та наявність житла. На основі цих факторів вона зможе запропонувати найбільш релевантний варіант забезпечення житлом. Наприклад:

соціальне чи службове житло;

участь у фінансово-кредитних програмах;

можливість соціальної оренди — тобто оренди житла за вартістю, нижчою за ринкову.

Електронну систему також зможуть використовувати органи місцевого самоврядування — для управління місцевими фондами житла, планування розвитку територій, аналізу реальних потреб мешканців.

«Такий підхід дозволить остаточно відмовитися від застарілих квартирних черг. Ми отримаємо прозору та ефективну систему, яка буде враховувати динамічні зміни, особливо в умовах війни, коли мільйони людей змінюють місце проживання», — підкреслила нардепка.

Нова система буде відкритою та міститиме дані про весь наявний житловий фонд — як державний, так і комунальний. Для цього проведуть масштабну інвентаризацію житла, зокрема потенційного житла для ВПО. Цей процес уже стартував завдяки закону № 4080-IX.

Наступні етапи реформи

Після ухвалення законопроєкту № 12377 наступним кроком стане створення фонду соціального житла. Відповідний законопроєкт також прописаний у програмі Ukraine Facility, а дедлайн його ухвалення — четвертий квартал 2026 року.

«Реформа житлової політики — це давно назріле питання, яке роками відкладалося. Війна лише загострила його. Завдяки Ukraine Facility у нас є чіткий план дій і конкретні терміни, яких ми маємо дотриматися, щоб отримати необхідну допомогу від ЄС», — резюмувала Олена Шуляк.

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