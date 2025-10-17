Які сідлові тягачі обирають українські перевізники Сьогодні 19:33 — Технології&Авто

Які сідлові тягачі обирають українські перевізники

Впродовж вересня 2025 року українці сумарно придбали 1216 нових та вживаних сідлових тягачів. Цей показник на 22,2% менший у порівнянні з результатами аналогічного періоду 2024 року, але на 9,1% більший відносно серпня поточного року.

Структура цього сегмента наступна: частка внутрішніх перепродажів склала 60,9% (741 шт.), імпорту вживаних сідлових тягачів — 32,2% (391 шт.). Загальна частка «траків» з пробігом при цьому склала 93,1%.

Новими придбали 6,9% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 84 шт. такої техніки.

За окремими підсегментами порівняльна динаміка ринку сідлових тягачів виглядає так:

Внутрішні перепродажі: +10,4% M-M, −22,2% Y-Y

Імпорт вживаних: +4,8% M-M, −21,3% Y-Y

Імпорт нових: +18,3% M-M, −26,3% Y-Y

На внутрішньому ринку чітко видно домінування DAF XF, який утримує позиції народного лідера. Його успіх — це не лише заслуга виробника, а й наслідок відмінної «живучості», оптимальної ціни та найширшої доступності запчастин, що робить його найбезпечнішою інвестицією для більшості перевізників.

Поруч із ним йдуть не менш надійні німецькі MAN TGX та Mercedes-Benz Actros, які забезпечують необхідну конкуренцію у високому класі, пропонуючи вищу якість збірки та технологічність. Шведська ліга, представлена Volvo FH та Scania R-series, цінується передусім за неперевершений комфорт для водія у дальніх рейсах, навіть якщо їхня ціна на вторинному ринку може бути трохи вищою, ніж у конкурентів.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.