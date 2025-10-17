0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які сідлові тягачі обирають українські перевізники

Технології&Авто
65
Які сідлові тягачі обирають українські перевізники
Які сідлові тягачі обирають українські перевізники
Впродовж вересня 2025 року українці сумарно придбали 1216 нових та вживаних сідлових тягачів. Цей показник на 22,2% менший у порівнянні з результатами аналогічного періоду 2024 року, але на 9,1% більший відносно серпня поточного року.
Структура цього сегмента наступна: частка внутрішніх перепродажів склала 60,9% (741 шт.), імпорту вживаних сідлових тягачів — 32,2% (391 шт.). Загальна частка «траків» з пробігом при цьому склала 93,1%.
Новими придбали 6,9% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 84 шт. такої техніки.
За окремими підсегментами порівняльна динаміка ринку сідлових тягачів виглядає так:
  • Внутрішні перепродажі: +10,4% M-M, −22,2% Y-Y
  • Імпорт вживаних: +4,8% M-M, −21,3% Y-Y
  • Імпорт нових: +18,3% M-M, −26,3% Y-Y
Які сідлові тягачі обирають українські перевізники
На внутрішньому ринку чітко видно домінування DAF XF, який утримує позиції народного лідера. Його успіх — це не лише заслуга виробника, а й наслідок відмінної «живучості», оптимальної ціни та найширшої доступності запчастин, що робить його найбезпечнішою інвестицією для більшості перевізників.
Які сідлові тягачі обирають українські перевізники
Поруч із ним йдуть не менш надійні німецькі MAN TGX та Mercedes-Benz Actros, які забезпечують необхідну конкуренцію у високому класі, пропонуючи вищу якість збірки та технологічність. Шведська ліга, представлена Volvo FH та Scania R-series, цінується передусім за неперевершений комфорт для водія у дальніх рейсах, навіть якщо їхня ціна на вторинному ринку може бути трохи вищою, ніж у конкурентів.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems