Кількість авіаперельотів у ЄС цього літа була нижчою за рівень 2019 року

12
Кількість комерційних авіарейсів у Європейському союзі цього літа збільшилася проти торішніх показників, але, як і раніше, залишається нижчою за рівні допандемійного 2019 року.
Про це повідомило статистичне управління ЄС (Eurostat).
Кількість авіаперельотів у червні збільшилася на 2,8% порівняно з тим самим місяцем 2024 року, у липні — на 2,9%, у серпні — на 3,3%. Однак до аналогічних місяців 2019 року зниження становило відповідно 2,1%, 1,7% і 0,3%.
У вересні ця тенденція збереглася. Кількість авіарейсів підвищилася на 2,6% до того самого місяця минулого року, але була на 1,8% нижчою за показник за вересень 2019 року, зазначається в повідомленні Eurostat.
Дванадцять держав у перший місяць осені перевершили доковідні рівні польотів, до лідерів увійшли Кіпр (зростання на 24,1% до вересня 2019 року), Польща (+22,4%) і Греція (+21,4%). Найнижчі показники було зафіксовано в Латвії (-29,8%), Швеції (-27,3%) і Фінляндії (-23,9%).
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
