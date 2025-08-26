24 млн грн збитків: БЕБ викрила продавців підробленої техніки Apple — Finance.ua

24 млн грн збитків: БЕБ викрила продавців підробленої техніки Apple Сьогодні 12:13 — Кримінал

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які організовували продаж контрафактної продукції під виглядом товарів відомого світового бренду.

Про це повідомили БЕБ.

Встановлено, що впродовж тривалого часу підозрювані незаконно продавали контрафактну продукцію, використовуючи знаки для товарів та послуг промислового зразка правовласника. Вони купували підробки в Китайській Народній Республіці.

Надалі продавали їх у мережі Інтернет через веб-сайт та в Instagram, доставляли по всій території України за допомогою поштового оператора. Такі дії фігурантів справи заподіяли правовласнику понад 24 млн грн збитків.

Детективи БЕБ разом із співробітниками Департаменту Кіберполіції провели 14 обшуків у Дніпропетровській області за місцями розташування офісів та помішок фігурантів. Правоохоронці виявили та вилучили контрфактні годинники, навушники, зарядні пристрої тощо.

Компетентні спеціалісти компанії дослідили зразки продукції, підтвердили, що вона є контрафактною/фальсифікованою, має низьку якість, маркування та упаковка продукції не відповідає стандартам якості.

Детективи Бюро повідомили трьом фігурантам про підозруя. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді грошової застави.

