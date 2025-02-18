Виплати на дітей: хто може отримати від 7 тис. грн на місяць — Finance.ua
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Виплати на дітей: хто може отримати від 7 тис. грн на місяць

Особисті фінанси
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Виплати на дітей: хто може отримати від 7 тис. грн на місяць
Виплати на дітей: хто може отримати від 7 тис. грн на місяць
В Україні 2025 року, як і раніше, передбачені соціальні виплати на дітей.
Розмір декретних
Для жінок, які офіційно працюють, мінімальний розмір декретних становитиме — 7100 грн/місяць.
А от максимальний — 106 500 грн/місяць. Така сума розрахована виходячи з річної зарплати до моменту виходу в декрет.
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Жінки, які не працюють, така допомога становить 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 25% від 3 028 грн — це 757 грн/місяць.

Після народження дитини

Загальна сума допомоги від держави — 41 280 грн. Їі виплачують не все одразу:
  • 10 320 грн — отримує мама після народження або після усиновлення;
  • 860 грн — виплачують щомісяця протягом 3 років (поки не виплатять усю суму).
Розмір такої допомоги не залежить від кількості дітей у сім’ї.
Матері-одиначки
  • на дитину до 6 років виплачують 2 563 грн;
  • від 6 до 18 років — 3 196 грн;
  • від 18 до 23 років (якщо дитина навчається у виші на денній формі) — 3028 грн.
Діти під опікою
  • на дитину до 6 років — 6407,5 грн;
  • до 6 років, якщо у дитини є інвалідність — 8970,5 грн;
  • від 6 до 18 років — 7990 грн;
  • від 6 до 18 років, якщо дитина з інвалідністю — 11 186 грн.
Соцдопомога для тих, хто доглядає за хворими дітьми, у 2025 році становитиме:
  • на дитину до 6 років — 5126 грн;
  • на дитину від 6 до 18 років — 6392 грн.
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Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив умови програми виплат 6500 гривень для дітей внутрішньо переселених осіб. Гроші отримають ті, хто не отримав в грудні. У грудні 2024 року виплати отримали майже 600 тисячам українців за цією програмою.
Як повідомили в Мінсоцполітики, протягом грудня 2024 року родини, які є малозабезпеченими сім’ями з дітьми або сім’ями-ВПО з дітьми, які отримують виплати на проживання, отримали на кожну дитину до 18 років по 6 500 грн одноразової грошової допомоги.
Також Кабінет Міністрів затвердив порядок призначення та виплати грошової компенсації вартості «пакунку малюка». Рішення ухвалене з метою забезпечення виплати грошової компенсації вартості «пакунку малюка» після завершення реалізації пілотного проєкту «Монетизація одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка“ у 2020−2024 роках».
До речі, якщо вам не вистачає грошей, то отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
Finance.ua
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