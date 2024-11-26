Діти з бідних сімей та сімей переселенців отримають від держави по 6,5 тис. грн — Finance.ua
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Діти з бідних сімей та сімей переселенців отримають від держави по 6,5 тис. грн

Особисті фінанси
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Діти з бідних сімей та сімей переселенців отримають від держави по 6,5 тис. грн
Діти з бідних сімей та сімей переселенців отримають від держави по 6,5 тис. грн
Кабінет міністрів вирішив здійснити виплати на дітей з малозабезпечених сімей та сімей переселенців по 6,5 тисяч гривень. Гроші надійдуть у грудні.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Уряд здійснив перші кроки з впровадження комплексного пакету „Зимової підтримки“ для українських родин. Продовжуємо додавати нові програми та ініціативи», — зазначив він.
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За словами глави уряду, дитячий компонент «Зимової підтримки» включає низку позицій. Серед них — програма «Тепла зима»: одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду.
«Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім’ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку», — уточнив Шмигаль.
Крім того, глава уряду повідомив, що до Дня святого Миколая діти-сироти й діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримають додатково тисячу гривень на кожну дитину.
«Відповідна ініціатива буде реалізована в межах „Зимової підтримки“. Величезна подяка ЮНІСЕФ, що надає фінансовий ресурс на цю програму», — наголосив він.
За матеріалами:
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