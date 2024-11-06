Українці можуть отримати до 32 тисяч «зимової» допомоги: про кого йдеться — Finance.ua

Українці можуть отримати до 32 тисяч «зимової» допомоги: про кого йдеться Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

Українці можуть отримати до 32 тисяч «зимової» допомоги: про кого йдеться

Естонська рада у справах біженців розпочинає чергову «Програму підготовки худоби до зими», спрямовану на підтримку постраждалих сільських господарств в громадах, перерахованих нижче. 180 домогосподарств отримають гранти у розмірі до 32 200 гривень для задоволення базових сільськогосподарських потреб у процесі підготовки худоби до зими.

На що може бути використана допомога?

Допомогу можна отримати на такі заходи:

відновлення приміщень для тварин (до 17 200 гривень);

корми для тварин (до 12 000 гривень);

ветеринарна підтримка (вакцинація та лікування хвороб, поширених взимку) (до 3000 гривень).

Очікується, що реалізація проєкту допоможе пом’якшити вплив зими на свійських тварин та птицю, зміцнить самодостатність постраждалих від війни домогосподарств.

Хто може взяти участь?

Подати заявку на участь у програмі можуть вразливі домогосподарства з Запорізької, Миколаївської та Харківської областей, що постраждали внаслідок війни.

Допомога надається домогосподарствам наступних громад:

Запорізька область, Запорізькій район, Вільнянська та Біленьківська громади

Миколаївська область, Миколаївський район, Шевченківська та Ольшанська громади

Харківська область, Чугуївський район, Зміївська, Новопокровська і Слобожанська громади та Ізюмський район, Барвінківська громада.

Під час розгляду заявки буде враховуватись соціальна та фінансова вразливість домогосподарства.

Нижче наведено критерії вразливості, які необхідно підтвердити документально, щоб мати право подати заявку і взяти участь у конкурсі:

Домогосподарства з дітьми, очолювані одинокою матір’ю/ одиноким батьком

Домогосподарства, в яких жінка виступає єдиним годувальником

Домогосподарства з вагітними жінками

Домогосподарства з 3 і більше дітьми до 18 років

Домогосподарства з дітьми до 2 років

Домогосподарства з особами з інвалідністю 1 або 2 групи

Домогосподарства з особами, які мають тяжкі захворювання та потребують дороговартісного лікування

Домогосподарства, які складаються з людей похилого віку (60+)

Домогосподарства, в яких повністю або частково зруйноване житло

Домогосподарства, члени яких отримали поранення або загинули внаслідок активних бойових дій

Термін подачі заявок — до 30 листопада 2024 року.

Наголошується, що допомога надається на зимовий період (грудень 2024 — березень 2025 року) і буде виплачена протягом листопада-грудня 2024 року.

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