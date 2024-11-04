«Земельний банк» повідомив, де зростає ціна на землю — Finance.ua

«Земельний банк» повідомив, де зростає ціна на землю Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

«Земельний банк» повідомив, де зростає ціна на землю

Загальна площа земель, виставлених на торги, склала 177,4 га.

Про це йдеться у повідомленні проєкту «Земельний банк».

1 листопада пройшли 9 аукціонів з суборенди державних земель с/г призначення на Кіровоградщині та Житомирщині загальною площею 177,4 гектарів.

За результатами торгів, сума стартової ціни — 339 тис. гривень зросла у 10,4 разів та склала 3,5 мільйонів гривень. Загалом отримано 47 пропозиції від аграрних підприємств та фермерських господарств. В результаті середня вартість гектара зафіксувалася на рівні 19 847 гривень.

Найдорожчий лот за сьогодні — земельна ділянка на Житомирщині площею 44,5 га. Її початкова ставка — 64 тисячі гривень, підвищилась у 10,6 разів до 680 тисяч гривень.

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В результаті цих торгів, середня вартість гектара землі в Житомирській області склала 18,2 тисяч гривень.

Кіровоградщина. Середня вартість суборенди ділянок, за які змагалися учасники, склала 32 431 грн/га.

Економічний ефект від сьогоднішніх торгів «Земельного банку» може становити понад 4,2 млн грн з ПДВ. Ці кошти стануть важливим джерелом наповнення державного бюджету та сприятимуть розвитку аграрного сектору в регіонах.

Цього тижня заплановані нові аукціони, які обіцяють не менше цікавих можливостей для українських аграріїв.

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до кінця року власники паїв повинні до 1 січня 2025 власник невитребуваної земельної ділянки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності, він визнаний таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Така земля переходить у комунальну власність територіальної громади. Нагадаємо,повинні оформити право власності на них. У разі якщовласності, він визнаний таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Така земля переходить у комунальну власність територіальної громади.

Що зробити

Для реєстрації права власності на земельну ділянку, якій не присвоєно кадастровий номер, необхідно звернутись до землевпорядної організації для розроблення технічної документації із землеустрою. Для реєстрації права власності на земельну ділянку, якій присвоєно кадастровий номер, звернутися до ЦНАП або нотаріуса.

Довідка Finance.ua:

З моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні подорожчала з 39 тис. грн/га до 46 тис. грн/га 2024 року, наступними роками її вартість може зрости приблизно на 20%. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

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