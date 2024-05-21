Земля може як завгодно довго генерувати додану вартість — експерт Сьогодні 21:20 — Казна та Політика

Земля може як завгодно довго генерувати додану вартість — експерт

Перевага землі в тому, що вона як завгодно довго може генерувати додану вартість. Саме це є головною перевагою, чому взагалі вигідно інвестувати в землю. Принаймні, такої думки дотримується співзасновник «Твоє Коло» та співвласник КУА «Профіт» Андрій Усенко.

Зокрема, під час виступу на Invest Talk Summit-2024 він наголосив на тому, що навіть нерухомість за 15 років морально старіє, навіть якщо вона простоїть ще 20−30 років. Утім, цього точно не можна сказати про землю, яка на 99% може бути пасивною інвестицією. Він навів приклад підрахунків Київської школи економіки, де підрахували, що середньозважена вартість землі в наступні два роки зросте на 40%.

«Кількість угод постійно зростає, а в першому кварталі 2024 року на 7% більше укладено угод, ніж в III кварталі 2023-го. Середньозважена ціна в першому кварталі зросла на 9,3%. Утім, загалом в ринку зараз в вільному обігу зараз знаходиться усього 1,24%», — зазначив Усенко.

За словами інвестора, основою їхніх клієнтів є айтівці (понад 51%), підприємці та військові. «Остання категорія постійно зростає. До речі, ще один плюс землі — те, що дуже зручно можна доінвестовувати. Тобто, не потрібно одразу класти величезну суму, адже ти можеш отримувати доходи та доінвестовувати в цей актив. Як наслідок, понад 80% клієнтів ухвалюють рішення про інвестування протягом місяця після першого контакту, першої консультації».

Усенко підкреслив, що вони працюють за Reit-моделлю інвестиційних фондів. Основною метою таких фондів є об'єднання інвесторів для інвестування в сільськогосподарську землю, щоб кожен міг скористатися ефектом масштабу максимально спростити процедури та дати можливість більшій кількості українців долучитися до цього активу. Щодо переваг цього інструмента, то експерт першим виділяє диверсифікацію.

«Коли ви інвестуєте в земельні ділянки, купуєте їх та володієте, ваші ризики та можливості обмежені виключно цими об'єктами інвестуванням. Інвестуючи в фонд, ви стаєте співвласником тисяч гектарів, якими буде володіти фонд. Фонди не сплачують податок на прибуток, мають таку пільгу, а інвестори сплачують податок на дивіденди, який складає 9% і у випадку, якщо ви хочете вийти з фонду, тобто продати інвестиційні сертифікати, до закінчення строку дії фонду у вас буде податок на інвестиційний дохід. Ну, і, звісно, 1,5% військового збору, а податковим агентом виступає брокер, який буде укладати угоду. Тобто, вам перейматися за податки і за їхнє адміністрування також не потрібно», — сказав Усенко.

Окремо Усенко порадив заходити в землю на 4−6 років, адже на старті є досить високі транзакційні на земельну ділянку. Другим важливим інструментом, на думку фахівця, є ліквідність.

«Ліквідність — це надважливий показник і в фонді це обмежується годинами, здатністю системи провести угоду. Володіючи землею, у вас є обмеження як мінімум 60 днів, бо потрібно пройти законодавчу процедуру попередження орендаря. Загалом, вся діяльність інвестиційних фондів регулюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Фонди створені, та управляються компанією з управління активами, яка має відповідну ліцензію національної комісії», — підкреслив Усенко.

Також він торкнувся теми щодо стратегії наповнення фондів землею, зазначивши, що це не одноразовий процес. Важливу частину стратегії займає наповнення фонду землею з погляду строку дії договорів оренди. В 5-річному фонді вони заклали стратегію, що половина земельного банку буде до 5 років договори оренди та половина до 10. В 10-річному договорі половина до 10 років і половина до 15. Він вважає, що це надважливий показник і це одна з найкращих позицій в переговорах для того, щоб отримати кращі умови.

Окрім того, експерт розповів про короткі терміни договорів оренди."Тут важливо розуміти, що ці землі мають вищу ліквідність, тому що попит на них не тільки зі сторони інвесторів, зі сторони аграріїв, а й зі сторони орендарів. Усенко сказав, що орендарю не потрібно купувати землю з договором оренди 15−20 років, бо вона у нього і так зацементована на наступні роки. Усе на що він буде мати попит, це той договір й та земля, яку він може в майбутньому втратити. Ці договори дають перевагу в майбутньому домовитися за новими умовами договору оренди. Та ці умови за нашої практики сьогодні складають X2 та X3 до тих умов по оренді, які є", — зазначив експерт.

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