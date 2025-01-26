Пенсіонери із зони радіаційного забруднення отримуватимуть доплата до пенсії — Finance.ua
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Пенсіонери із зони радіаційного забруднення отримуватимуть доплата до пенсії

Особисті фінанси
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Пенсіонери із зони радіаційного забруднення отримуватимуть доплата до пенсії
Пенсіонери із зони радіаційного забруднення отримуватимуть доплата до пенсії, Фото: freepik
У 2025 році для непрацюючих пенсіонерів, які проживають у зоні радіаційного забруднення, передбачена доплата до пенсії у розмірі прожиткового мінімуму — 2 361 грн.
Про це повідомили у Пенсійному фоні України.
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«Відповідно до статті 45 Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік“, у 2025 році на період дії воєнного стану в Україні непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов'язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення та мають відповідні посвідчення, доплата за проживання встановлюється у розмірі 2 361 грн», — йдеться в повідомленні.

Хто має право на доплату

Право на отримання визначеної доплати мають громадяни, які проживали або працювали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

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У зв’язку з цим їм надано статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.
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Виплату у 2025 році в розмірі одного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (2 361 грн) отримують особи, в яких за результатами автоматичної перевірки за даними Державної міграційної служби України підтверджено, що людина постійно проживала в зоні забруднення, не переселялась до цієї зони з інших регіонів, та має статус постраждалого від аварії на ЧАЕС.
Припинення виплати здійснюється в разі невідповідності положенням статті 45 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік».
Нагадаємо, виявлено суттєві зміни в підходах до пенсійного планування серед молоді.
За результатами дослідження, 20% представників поколінь Z і Альфа готові отримувати пенсії у криптовалюті.
За матеріалами:
Finance.ua
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