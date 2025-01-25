Як зростання Bitcoin привернуло увагу пенсійних фондів до криптовалют — Finance.ua

Як зростання Bitcoin привернуло увагу пенсійних фондів до криптовалют Сьогодні 22:23 — Криптовалюта

Як зростання Bitcoin привернуло увагу пенсійних фондів до криптовалют

Пенсійні фонди різних країн починають потроху інвестувати в Bitcoin. Тобто навіть традиційно консервативні сфери фінансів вже не можуть ігнорувати такі активи. Особливо на фоні того, що новообраний президент США Дональд Трамп також запропонував свою криптовалюту, яка за день злетіла в ціні.

Про це пише Financial Times.

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Серед найбільших власників фондових ринків США, орієнтованих на криптовалюти, є пенсійні програми штатів Вісконсин і Мічиган.

Деякі пенсійні фонди у Великій Британії та Австралії також нещодавно зробили невеликі інвестиції в біткойн через фонди чи деривативи.

Вплив Дональда Трампа на крипторинок

Аналітики криптовалют прогнозують подальше подвоєння ціни цього року на тлі приходу про-криптовалютної адміністрації обраного президента США Дональда Трампа.

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«Після дня виборів ми отримали шквал запитів — розпорядники фондів не хочуть залишатися осторонь, якщо на ринку з’явився гарячий актив, про який вони нічого не знають», — зазначив Метт Скотт, консультант компанії Mercer, яка надає поради пенсійним фондам у Великій Британії.

Зазначається, повернення пенсійних фондів до криптовалют відбулося після значних втрат під час кризи ринку два роки тому.

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