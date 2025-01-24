Хто отримує максимальну пенсію в 2025 році (розмір) — Finance.ua
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Хто отримує максимальну пенсію в 2025 році (розмір)

Казна та Політика
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Хто отримує максимальну пенсію в 2025 році (розмір)
Хто отримує максимальну пенсію в 2025 році (розмір)
В Україні розмір максимальної пенсії залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Цей розмір не може бути більшим, ніж 10 таких мінімумів.
Про це сказано в Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
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Нагадаємо, прожитковий мінімум нині — 2 361 гривні. Тобто максимальна пенсія не може бути вищою за 23 610 грн.
Хто нині отримує максимальну пенсію:
  • держслужбовці;
  • співробітники місцевого самоврядування;
  • вчені;
  • народні депутати.
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Раніше йшлося, що виплати діючим пенсіонерам перерахують після пенсійної реформи, розмір пенсій має зрости у 80% українців. Про це йдеться в законопроєкті, розробленому Міністерством соціальної політики. Пенсії тим українцям, які вже вийшли на пенсію, перерахують за новим законодавством з урахуванням бальної системи і додадуть базову пенсію.
Нагадаємо, для виходу на пенсію необхідно буде мати 35 років трудового стажу у разі виходу на пенсію у 60 років, або мінімально 15 років стажу для виходу на пенсію у 65 років.
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Довідка Finance.ua:

  • Українці, які досягли 70-річного віку, також мають право на доплати до пенсії у 2025 році. Розмір надбавки залежить від віку пенсіонера, а саме:
  • 70−74 роки — надбавка 300 гривень;
  • 75−79 років — 456 гривень;
  • старше 80 років — 570 гривень.
Ці доплати нараховуються автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Хто може отримати доплату до пенсії

За матеріалами:
Finance.ua
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