На які доплати можуть розраховувати пенсіонери в 2025 році — Finance.ua

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На які доплати можуть розраховувати пенсіонери в 2025 році

Казна та Політика
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На які доплати можуть розраховувати пенсіонери в 2025 році
На які доплати можуть розраховувати пенсіонери в 2025 році
Українські пенсіонери отримують деякі доплати до пенсії. В 2025 році, як і раніше, вони можуть розраховувати на ці виплати.
«У разі ухвалення законодавчих рішень щодо збільшення пенсійних виплат у 2025 році, Пенсійним фондом України буде здійснено відповідні перерахунки», — відповіли в Фонді на запит видання «Апостроф».
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При цьому зазначено, що пенсіонери можуть розраховувати на доплати, якщо вони досягли певного віку:
  • 70 років — доплата 300 гривень;
  • 75 років — 456 гривень;
  • 80 років — 570 гривень.
«Також на підставі заяв проводяться перерахунки у зв’язку з набуттям пенсіонерами права на встановлення індивідуальних доплат або надбавок (наприклад, надбавка на утриманців, пенсія за особливі заслуги перед Україною),» — підкреслили у ПФУ.
4 лютого президент Володимир Зеленський анонсував підвищення пенсій українським пенсіонерам з весни. Пізніше стало відомо, що з 1 березня пенсії мають збільшити на 10% від поточного розміру.
19 лютого Пенсійний фонд затвердив головний показник для перегляду пенсій — середню заробітну плату за 2024 рік. Цей показник визначено на рівні 17,486,60 гривні, що на 22,2% більше, ніж у 2023 році.
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За матеріалами:
Апостроф
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