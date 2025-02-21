На які доплати можуть розраховувати пенсіонери в 2025 році — Finance.ua

На які доплати можуть розраховувати пенсіонери в 2025 році Сьогодні 21:03 — Казна та Політика

На які доплати можуть розраховувати пенсіонери в 2025 році

Українські пенсіонери отримують деякі доплати до пенсії. В 2025 році, як і раніше, вони можуть розраховувати на ці виплати.

«У разі ухвалення законодавчих рішень щодо збільшення пенсійних виплат у 2025 році, Пенсійним фондом України буде здійснено відповідні перерахунки», — відповіли в Фонді на запит видання « Апостроф ».

При цьому зазначено, що пенсіонери можуть розраховувати на доплати, якщо вони досягли певного віку:

70 років — доплата 300 гривень;

75 років — 456 гривень;

80 років — 570 гривень.

«Також на підставі заяв проводяться перерахунки у зв’язку з набуттям пенсіонерами права на встановлення індивідуальних доплат або надбавок (наприклад, надбавка на утриманців, пенсія за особливі заслуги перед Україною),» — підкреслили у ПФУ.

4 лютого президент Володимир Зеленський анонсував підвищення пенсій українським пенсіонерам з весни. Пізніше стало відомо, що з 1 березня пенсії мають збільшити на 10% від поточного розміру.

19 лютого Пенсійний фонд затвердив головний показник для перегляду пенсій — середню заробітну плату за 2024 рік. Цей показник визначено на рівні 17,486,60 гривні, що на 22,2% більше, ніж у 2023 році.

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Апостроф За матеріалами:

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