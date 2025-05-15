«Укрзалізниця» вводить новий електронний квиток до Польщі — Finance.ua

«Укрзалізниця» вводить новий електронний квиток до Польщі Сьогодні 05:04

«Укрзалізниця» вводить новий електронний квиток до Польщі

З 14 травня 2025 року «Укрзалізниця» запровадила новий зразок електронного квитка на міжнародні маршрути між Україною та Польщею.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Що це означає? Відтепер при покупці електронних квитків на сполучення Україна — Польща відправкою з 14 травня пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.

Раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні Україна — Австрія, Угорщина та Словаччина.

Нагадуємо, що наразі з України до Польщі та в зворотному напрямку курсують такі поїзди:

№ 89/90 Київ — Перемишль;

№ 705/706, 715/716 Київ — Перемишль;

№ 35/36 Одеса — Перемишль;

№ 23/24 Київ — Хелм;

№ 51/52 Київ — Перемишль;

№ 31/32 Запоріжжя — Перемишль;

№ 19/20 Київ — Хелм;

№ 93/94 Харків — Хелм;

№ 73/74 Харків — Перемишль;

№ 119/120 Київ — Хелм;

№ 767/768 Рава-Руська — Варшава;

№ 765/766 Рава-Руська — Варшава;

№ 67/68 Київ — Варшава.

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