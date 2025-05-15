Допомога 800+ у Польщі: час подання заяв на новий період добігає кінця — Finance.ua

Допомога 800+ у Польщі: час подання заяв на новий період добігає кінця Сьогодні 11:32 — Світ

Батьки та опікуни, які ще не подали заяви на отримання дитячої допомоги 800+ на новий період, повинні зробити це якомога швидше. Період виплат на основі заяв минулого року закінчується 31 травня, повідомив Заклад соціального страхування Польщі (ZUS).

Про це пише Polskie Radio 24.

800+ на основі заяв, поданих у 2024 році, виплачуватимуться лише до кінця травня 2025 року.

Новий період виплати допомоги розпочнеться 1 червня, для якого потрібно подавати нові заяви. Їх подання гарантуватиме виплату грошей дітям до 31 травня 2026 року.

Для гарантування безперебійної виплати дитячої допомоги, аби гроші надійшли на рахунок у червні 2025 року, слід було подати правильно заповнену заяву разом із необхідними документами не пізніше 30 квітня 2025 року. ZUS зобов’язався розглянути такі заяви та здійснити виплату до 30 червня 2025 року.

Батьки або опікуни, які подають заяву в період з 1 травня по 30 червня 2025 року, отримають допомогу з компенсацією з червня 2025 року. Однак слід очікувати, що виплата буде здійснена пізніше — для заяв з травня термін виплати — 31 липня 2025 року, а для заяв з червня — 31 серпня 2025 року.

Ситуація суттєво змінюється для осіб, які подають заяву після 30 червня 2025 року. У такому разі дитяча допомога виплачуватиметься лише з місяця, в якому заява була подана належним чином. Це означає, що отримати компенсацію за місяці з червня до моменту подання заяви буде неможливо.

Нагадаємо, з 1 червня 2025 року набудуть чинності важливі зміни до програми 800+, які стосуватимуться передусім громадян України. Допомога буде призначатися лише на тих дітей, які відвідують польські школи.

Довідка Finance.ua:

дитяча допомога, відома як 800+, зазвичай доступна для кожної дитини віком до 18 років. Особою, яка має право подати заявку на 800+, є, головним чином, мати або батько дитини. За умови, що дитина проживає з ними та перебуває на їхньому утриманні. Допомога також доступна законним та фактичним опікунам дитини, які подали заяву до суду з питань опіки та піклування про усиновлення дитини;

однак існують певні ситуації, у яких допомога 800+ не надається. До них належать, серед іншого, шлюб дитини або розміщення дитини в установі, яка забезпечує безкоштовне повне утримання, такій як центр догляду за молоддю, притулок для неповнолітніх, в’язниця або військове училище;

допомога також не надається повнолітній дитині, яка має встановлене право на 800+ для власної дитини. Не надається, коли особа, яка має на неї право, або член її сім’ї має право на аналогічну допомогу за кордоном для дитини, якщо тільки вона не походить з держави-члена Європейського Союзу, ЄАВТ або Великої Британії.

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