Половина держслужбовців заявили про зменшення зарплати — дослідження Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Половина держслужбовців заявили про зменшення зарплати — дослідження

У Нацагентстві з питань державної служби поділилися результатами дослідження ставлення державних службовців до організації роботи та оплати праці в умовах воєнного стану. Опитали 55 820 респондентів, які представляють усі категорії посад — «А», «Б» і «В».

Згідно з опитуванням, у частині оплати праці державних службовців відбулися відчутні зміни.

50% опитаних з усіх регіонів відзначили зменшення заробітної плати. Про найбільше зниження зазначили державні службовці Києва (62%).

У 34% зарплата лишилася без змін, у 16% - збільшилася.

У форматі відкритої відповіді більшість респондентів зазначили потребу підвищення рівня заробітної плати, яка є критично низькою, особливо для державних службовців категорії «В».

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«Підвищення зарплати в окремих регіонах пов’язано з прийняттям постанови КМУ від 25 квітня 2023 року № 391, що передбачає підвищення посадових окладів для працівників державних органів на територіях активних та можливих бойових дій. При цьому, 37% опитаних, з тих хто має право на такий коефіцієнт, вказали, що їм його не встановлено. У 47% коефіцієнт сприяв збільшенню зарплати, у 53% це не призвело до збільшення (коефіцієнт встановлено за рахунок премій, тощо)», — зазначають у НАДС.

95% опитаних відзначили, що заробітна плата виплачується вчасно.

34% - протягом воєнного стану не отримували матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, 43% - отримували у 2022-му, 7% - тільки у 2023-му, 17% - два роки поспіль.

Додаткова грошова оплата понаднормової роботи переважно не здійснюється (84%). Її отримували лише 2%, інші - компенсацію шляхом надання дня відпочинку.

А що думають про реформу?

Опитування засвідчило зростання підтримки реформи системи оплати праці серед державних службовців на всіх рівнях державних органів. 95% державних службовців підтримують необхідність її продовження.

Упродовж року відбулося зростання на 6%. Найбільший відсоток підтримки реформи (97%) у Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях. Найбільше зростання такої підтримки відбулося на Луганщині (на 14%), Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині та Херсонщині - по 8%. Падіння підтримки в жодній з областей не простежується.

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Спостерігається зростання підтримки реформи зі зниженням рівня державного органу. Визначено, що респонденти, яким за період воєнного стану підвищили розмір зарплати та які отримують оплату за понаднормову роботу, менше схильні підтримувати впровадження реформи.

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