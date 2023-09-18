В Україні готують нову систему оплати праці держслужбовців — Finance.ua
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В Україні готують нову систему оплати праці держслужбовців

Казна та Політика
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У Кабміні працюють над оновленням системи оплати праці осіб, які працюють на державних посадах.
Про це розповів міністр Кабінет міністрів Олег Немчінов в етері телемарафону «Єдині новини».
Нова система буде зосереджена на класифікації посад. Також розраховують, що вона запрацює уже з 1 січня 2024 року.
Перш за все Немчінов заявив, що на сьогодні структура оплати праці державних службовців виглядає так: мізерна зарплата та низка надбавок, нарахувань, премій. За його словами, ці виплати уже стали частиною заробітної платні.
Ця практика особливо актуальна для посад на початкових рівнях, категорії «B», а також у місцевих адміністраціях, територіальних органах виконавчої влади тощо.
Олег Немчінов вважає, що більшість посад залишається вакантними цілеспрямовано, адже керівники прагнуть мати можливість розподілити кошти, які виділили на оплату праці, між співробітниками у вигляді премій чи надбавок.
Ми хочемо перевернути цю піраміду та поставити її на основу. Тобто, щоб 70% зарплати становив посадовий оклад, а 30% - премія, — заявив урядовець.
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Немчінов додав, що український парламент наприкінці липня підтримав законопроєкт про реформу оплати праці державних службовців. Це було перше читання. Наразі очікують, що до кінця поточного року його вдасться остаточно ухвалити.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявляв, що завдяки новій системі оплати вдасться пропрацювати проблему зловживань, які можуть виникнути при нарахуваннях додаткових виплат та премій держслужбовцям.
Тоді як очільниця Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина повідомила, що за результатами їхнього дослідження 80% державних службовців задоволені своєю роботою, але 93% скаржаться на розмір зарплати.
За матеріалами:
Телеканал 24
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