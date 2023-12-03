Робота без вигоряння: в Україні запроваджують програму покращення продуктивності — Finance.ua
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Робота без вигоряння: в Україні запроваджують програму покращення продуктивності

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Робота без вигоряння: в Україні запроваджують програму покращення продуктивності
Робота без вигоряння: в Україні запроваджують програму покращення продуктивності
Згідно з дослідженням Gradus Research, втома та вигорання співробітників є основними проблемами, що знижують продуктивність на роботі. Щоб допомогти українцям відновити ефективність праці, в уряді розробили програму підвищення продуктивності на роботі.
Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.
«Щоб допомогти українцям боротися зі стресом, протидіяти вигоранню і бути продуктивними, уряд України впроваджує комплексний проєкт посилення ментального здоров’я і професійної стійкості для роботодавців, працівників і тих, хто шукає роботу», — зазначила Свириденко.

З чого складається програма

1. Колекція швидких тренувань на робочому місці.
Згідно з дослідженням ACE, короткі тренування на робочому місці впливають на підвищення продуктивності на 22% та підвищення креативності на 17%.
Колекція коротких тренувань в офісі направлена на підвищення продуктивності, стресостійкості та концентрації. Вправи спеціально адаптовані для виконання в офісі або вдома біля робочого столу та не вимагають зміни одягу чи взуття.
2. Програма профілактики вигорання.
14 млн українців потребуватимуть психологічної допомоги через повномасштабну війну, за оцінками МОЗ. Програма курсу була спеціально розроблена психологами з України та США. Вона передбачає:
3. Навчальний курс із запобігання вигоранню.
Курс представлений у вигляді мікронавчання з короткими блоками інформації у форматі сторіс, звичному для користувачів соцмереж. Інтерактивні тести, яскраві візуалізації та вправи полегшують сприйняття інформації та займають у користувача всього 10 хвилин на день.
4. Аудіокурс для відновлення продуктивності.
28-денний курс створено у зручному аудіоформаті для поціновувачів подкастів. Впродовж місяця слухачі отримають доступ до різних практичних порад, психологічних практик, вправ та медитацій для запобігання вигоранню та відновлення після нього.
Усі роботодавці можуть безкоштовно приєднатись.
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За матеріалами:
Finance.ua
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