Дефіцитні професії в Україні та рівень зарплат — Finance.ua

Дефіцитні професії в Україні та рівень зарплат Сьогодні 17:12 — Особисті фінанси

Дефіцитні професії в Україні та рівень зарплат

Які ще спеціальності в Україні популярні й навіть дефіцитні? Про це можна дізнатися, аналізуючи державну підтримку, яку цього року надають під час вступу до вишів та середніх закладів освіти в Україні. Її надають 64 спеціальностям у 14 галузях знань.

Про це пише «Урядовий кур'єр».

Серед них особливо популярні такі фахівці:

викладачі в дошкільних закладах, закладах середньої та вищої освіти;

механіки, матеріалознавці, металурги,

електро- та енергоінженери,

технологи з хімії та біотехнологи,

харчові технологи, лісові інженери, гідротехніки,

воєнні фахівці, фахівці з цивільної безпеки, фахівці з транспорту.

Але це на найближчу перспективу.

А нині найзатребуваніші робітничі професії: прибиральник, охоронець, бармен або бариста (що свідчить про відновлення ринку громадського харчування), комплектувальник.

Серед інтелектуальних професій, як і на початку літа найбільш затребувані логісти, маркетологи, проджект-менеджери, лікарі, ветеринарні лікарі, фармацевти, вчителі шкіл та середніх закладів освіти і, зрозуміло, фахівці військового напряму.

Середня заробітна плата за останній місяць літа трохи зросла. За інформацією work.ua, вона підвищилася на 500 гривень і становила 17,5 тисячі гривень. Найвищі зарплати в Київській (19,3 тисячі гривень), Львівській (17,5 тисячі) та Одеській (17,5 тисячі гривень) областях.

Отже, український ринок праці наприкінці літа — на початку осені 2023 року значно активізувався. Йому притаманні цілком позитивні тренди, зокрема зростання кількості вакансій, заробітних плат тощо. Але подальша його доля цілком залежатиме від успіхів Збройних сил України.

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