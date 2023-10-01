Дефіцитні професії в Україні та рівень зарплат — Finance.ua
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Дефіцитні професії в Україні та рівень зарплат

Особисті фінанси
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Дефіцитні професії в Україні та рівень зарплат
Дефіцитні професії в Україні та рівень зарплат
Які ще спеціальності в Україні популярні й навіть дефіцитні? Про це можна дізнатися, аналізуючи державну підтримку, яку цього року надають під час вступу до вишів та середніх закладів освіти в Україні. Її надають 64 спеціальностям у 14 галузях знань.
Про це пише «Урядовий кур'єр».
Серед них особливо популярні такі фахівці:
  • викладачі в дошкільних закладах, закладах середньої та вищої освіти;
  • механіки, матеріалознавці, металурги,
  • електро- та енергоінженери,
  • технологи з хімії та біотехнологи,
  • харчові технологи, лісові інженери, гідротехніки,
  • воєнні фахівці, фахівці з цивільної безпеки, фахівці з транспорту.
Але це на найближчу перспективу.
А нині найзатребуваніші робітничі професії: прибиральник, охоронець, бармен або бариста (що свідчить про відновлення ринку громадського харчування), комплектувальник.
Серед інтелектуальних професій, як і на початку літа найбільш затребувані логісти, маркетологи, проджект-менеджери, лікарі, ветеринарні лікарі, фармацевти, вчителі шкіл та середніх закладів освіти і, зрозуміло, фахівці військового напряму.
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Середня заробітна плата за останній місяць літа трохи зросла. За інформацією work.ua, вона підвищилася на 500 гривень і становила 17,5 тисячі гривень. Найвищі зарплати в Київській (19,3 тисячі гривень), Львівській (17,5 тисячі) та Одеській (17,5 тисячі гривень) областях.
Отже, український ринок праці наприкінці літа — на початку осені 2023 року значно активізувався. Йому притаманні цілком позитивні тренди, зокрема зростання кількості вакансій, заробітних плат тощо. Але подальша його доля цілком залежатиме від успіхів Збройних сил України.
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За матеріалами:
Finance.ua
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