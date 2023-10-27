Як досягати довгострокових фінансових цілей: поради для заощаджень — Finance.ua

Як досягати довгострокових фінансових цілей: поради для заощаджень Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Як досягати довгострокових фінансових цілей: поради для заощаджень

Заощаджувати та досягати довгострокових фінансових цілей можна навіть в часи невизначеності. Експерти ФінКульту поділилися цікавими порадами, які допоможуть розвинути корисні фінансові звички та навчать правильно відкладати гроші.

Фінансові цілі бувають:

короткостроковими (до 1 року);

середньостроковими (від 1 до 5 років);



довгостроковими (понад 5 років).



Фінансові цілі віддзеркалюють потреби людини впродовж всього її життя, але можуть змінюватись з часом, тому що в різні періоди життя людина має різні можливості та потреби.

Експерти кажуть, що треба починати з думки: «Чого я взагалі хочу?» Потрібно чітко визначитися зі своєю ціллю, наприклад: придбання житла, авто, заощадження на відпустку чи пенсійні накопичення.

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Важливо розподіляти фінансові цілі не лише за строками, а й за важливістю їх досягнення, враховувати, що короткострокова ціль може бути кроком до довгострокової. Для цього слід ретельно проаналізувати кожну з цілей та визначити їх пріоритетність. Це надихне вас розумно використовувати свої гроші.

1. Кожна ціль для її реалізації потребує грошей. Найкращий спосіб досягнення довгострокових цілей — це розпочати заощаджувати, що і є першим етапом у створенні особистого фінансового плану.

Для досягнення цілей, шлях до яких потребує значного часу, ми радимо розробити особистий фінансовий план, який відповідає вашим конкретним життєвим обставинам.

2. Для того, щоб сформувати заощадження на досягнення довгострокових фінансових цілей, варто розпочати вести особистий бюджет.

Розробіть план доходів та витрат, щоб знати, скільки грошей ви заробляєте та як вони витрачаються. Відстежуйте витрати за категоріями у своєму інтернет-банкінгу. Прораховуйте їх за такими категоріями: продовольчі товари, побутова хімія, освіта, кредити, витрати на проїзд. В кінці місяця ви зможете чітко побачити, куди витрачаються ваші гроші, та чи всі витрати є необхідними.

3. Для досягнення цілей важливо оцінювати фінансові ризики, щоб уникати фінансових витрат. Ретельно аналізуйте доходи та витрати, дізнавайтесь, як їх можна оптимізувати, мінімізувавши зайві витрати.

4. Кожній родині бажано мати сформований резервний фонд.

Резервний фонд — це фінансова подушка безпеки родини, тобто це сума грошей, яка відкладена на покриття непередбачуваних ситуацій.

5. Спробуйте скласти особистий бюджет, розподілити свої доходи та витрати за схемою:

50% - планові витрати;

30% - спонтанні витрати;

20% - на заощадження.

6. Створіть для себе особистий план заощаджень. Порахуйте, скільки ви можете заощадити протягом кожного місяця. Якщо ви це робитимете регулярно, ви побачите, яка сума на вашому ощадному рахунку зростає, що змотивує вас продовжувати заощаджувати згідно з вашим планом.

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