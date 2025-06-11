Зарплати українців зростають, але не для всіх: скільки платять у різних галузях — Finance.ua

Зарплати українців зростають, але не для всіх: скільки платять у різних галузях Сьогодні 09:09 — Особисті фінанси

Зарплати українців зростають, але не для всіх: скільки платять у різних галузях

реальне зростання зарплат перевищило рівень інфляції на 10,5 відсоткових пунктів — інфляція за квартал склала 13,6%. У I кварталі 2025 року середня зарплата в Україні становила 23 460 грн, що майже на чверть (24,1%) більше, ніж минулого року. Як повідомляє народний депутат Данило Гетманцев,— інфляція за квартал склала 13,6%.

Нагадаємо, у доларовому еквіваленті середня зарплата у січні-березні 2025 року склала $562 — це на $48 більше, ніж у середньому до початку повномасштабної війни.

За словами Гетманцева, у 13 з 25 секторів економіки зарплата не дотягує до середньоукраїнської. Проте середній показник значно підтягнули вгору три галузі (ІТ — 65 579 грн, авіатранспорт — 52 561 грн, фінансова та страхова діяльність — 50 289 грн).

Якими темпами зростають зарплати

Найвищі темпи зростання зарплат зафіксовані в таких галузях:

авіаційний транспорт — +51,5%;

сільське господарство — +46,9%;

будівництво — +35,3%

Водночас, навіть після таких темпів зростання середня зарплата у будівництві становила лише 19 699 грн (близько $472), а в агросекторі — 21 295 грн ($510).

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Однак далеко не всі галузі демонструють позитивну динаміку: зарплати у галузі водного транспорту знизилися на 6,1%. Також до малооплачуваних сфер із удвічі меншим зростанням, ніж у середньому по економіці, увійшли:

культура (музеї, архіви, бібліотеки) — середня зарплата 12 448 грн, зростання лише на 12,5%;

творчість та мистецтво — 13 014 грн, +12,9%;

освіта — 14 307 грн, +13,1%;

медицина — 17 222 грн, +11,6%.

Як зазначає Гетманцев, зростання зарплат у цих сферах не покриває навіть офіційний рівень інфляції. Наприклад, продукти харчування за цей період подорожчали на 15,5%, а комунальні послуги — на 19,5%.

Бідність та невідповідність зарплатам ЄС

За статистикою, середня зарплата у будівельній галузі навіть після зростання на 35,3% склала 19 699 грн (еквівалент $472). Підвищення рівня оплати праці у сільському господарстві на 46,9% дозволило досягти показника 21 295 грн ($510). А середні зарплати у промисловості завдяки збільшенню на 28,1% - склали 26 183 грн ($627).

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Гетманцев наголошує: працівники будівництва, агросектору та промисловості є затребуваними в ЄС, а в Україні вони досі отримують від $300 до $600 на місяць. Це викликає тривогу щодо потенційного дефіциту кадрів для повоєнної відбудови країни.

«Бідність працюючого населення — проблема для України не нова, її не можна списувати виключно на триваючу війну. Згодом люди, які сьогодні заробляють еквівалент $300−500, отримуватимуть (якщо напрацюють немаленький мінімальний стаж у 30/35 років) одні з найнижчих пенсій на нашому континенті — еквівалент $100−150, створюючи через це ще більшу загальну бідність українців», — зазначив нардеп.

Що робити

Гетманцев вкотре підкреслює необхідність:

підвищення мінімальної зарплати з урахуванням інфляції;

заходи для створення високооплачуваних і високотехнологічних робочих місць;

створення стимулюючих умов для залучення інвестицій та покращення бізнес-клімату.

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