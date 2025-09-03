Рада дозволить бронювати чоловіків у розшуку ТЦК та без військового квитка: законопроєкт схвалено в першому читанні Сьогодні 15:04 — Казна та Політика

45 днів навіть у випадку, якщо їхні військово-облікові документи оформлені з порушеннями або відсутні. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 13335 , який дозволяє критично важливим підприємствам бронювати співробітників нанавіть у випадку, якщо їхні військово-облікові документи оформлені з порушеннями або відсутні.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно із законопроєктом, тимчасове бронювання строком на 45 днів зможуть отримати працівники оборонних підприємств, якщо:

у них немає військово-облікового документа або він оформлений з порушеннями;

вони не стоять на військовому обліку;

не уточнили персональні дані;

перебувають у розшуку ТЦК (за винятком тих, кого звинувачують у статтях 336 і 337 Кримінального кодексу — ухилення від мобілізації).

За цей час працівник має привести свої документи у відповідність до законодавства. Якщо він цього не зробить, роботодавець матиме право звільнити його.

Як сказано в пояснювальній записці до документу, законопроєкт спрямований на впорядкування бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і організацій, які Кабмін визначив критично важливими для економіки та оборонно-промислового комплексу в особливий період.

Законопроєкт також розширює особливості укладення та розірвання трудових договорів на таких підприємствах в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони спростило проходження військово-лікарської експертизи в ЗСУ. Тепер, якщо постанова ВЛК не потребує затвердження вищою інстанцією (наприклад, коли особу визнають придатною до служби), її не друкують для передачі до ТЦК. Документи автоматично надсилаються в реєстр «Оберіг».

У паперовому вигляді до ТЦК передають лише картки обстеження та супровідні документи. Військовим частинам ВЛК надсилає два примірники постанови.

1 липня у додатку «Резерв+» почали тестувати оплату штрафів від ТЦК. Нова послуга дозволяє сплатити штраф у розмірі 8500 грн онлайн без необхідності йти до ТЦК. На першому етапі функція охоплюватиме лише штрафи за несвоєчасне оновлення даних. Можливість поширюється на тих, хто не уточнив свої дані до 16 липня 2024 року.

