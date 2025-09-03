У «Дії» з’явилася можливість бронювати 100% працівників критично важливих підприємств: інструкція Сьогодні 13:04

У «Дії» з’явилася можливість бронювати 100% працівників критично важливих підприємств: інструкція

Критично важливі підприємства на прифронтових територіях отримали можливість бронювати всіх своїх працівників. Йдеться про компанії, які забезпечують життєдіяльність регіону.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Як отримати право на бронювання

Перед поданням заяви потрібно перевірити, чи входить територія до переліку регіонів , де ведуться або велися бойові дії, чи які тимчасово окуповані. Далі слід звернутися до обласної військової адміністрації для підтвердження права на бронювання за збільшеним відсотком.

Після позитивного рішення орган, який надав статус критично важливого підприємства, оновлює дані в Єдиному переліку таких компаній. Лише після цього можна подавати заявки на бронювання через портал «Дія».

Як подати заяву в «Дії»:

авторизуватися на порталі та обрати сервіс «Бронювання працівників»;

заповнити персональні дані співробітників і підтвердити розмір їхньої зарплати;

підписати документи керівником або уповноваженою особою;

відстежувати статус розгляду в особистому кабінеті та на email.

У разі успішного оформлення бронювання інформація з’явиться в мобільному застосунку «Резерв+» у працівника. Термін дії бронювання для критично важливих підприємств становить до 12 місяців.

Більше правил та інструкції — за посиланням

Нагадаємо, 13 серпня Кабінет Міністрів розширив можливості для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій. Основні зміни:

1. Критично важливі підприємства, які функціонують на територіях можливих або активних бойових дій, зможуть бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників.

2. Зміна ліміту бронювання здійснюватиметься через портал «Дія» державним органом, який визнав підприємство критично важливим.

