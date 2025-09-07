Туристична галузь стрімко змінюється через жінок, — National Geographic
Жінки приймають 82% усіх рішень щодо подорожей — від вибору місця відпочинку до вибору готеля. До того ж жінки подорожують частіше, ніж чоловіки: 64% мандрівників у світі сьогодні — це жінки.
Про це пише National Geographic, посилаючись на звіт Skift Research «Жінка-мандрівниця» за 2024 рік.
Як трансформується туристична галузь
Така очевидна диспропорція породила новий різновид туризму — тури лише для жінок. І цей напрямок сьогодні розвивається дуже швидкими темпами.
За останні роки у кілька разів зросла кількість туристичних компаній, які спеціалізуються саме жіночому туризмі.
Вже існуючі оператори розширюють асортимент своїх продуктів, підлаштовуючи їх під жіночу клієнтуру.
«Все більше жінок зараз мають фінансову незалежність, щоб мати змогу займатися своїми справами», — пояснює ці тенденції засновниця Adventure Tours UK Клер Коупман.
Важливо, що не всі жінки-мандрівниці подорожують з партнером чи самостійно — багато хто приєднується до групових турів.
Серед причин приєднання до груп — економія коштів та безпека.
Хоча змішані (чоловіки та жінки) групові тури певною мірою вирішують обидві ці проблеми, для деяких жінок-мандрівниць тури у винятково жіночій компанії виглядають значно безпечнішими та психологічно комфортнішими.
