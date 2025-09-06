Бонуси за еко-поведінку: як у Європі винагороджують туристів Сьогодні 14:14 — Світ

Бонуси за еко-поведінку: як у Європі винагороджують туристів

У той час як десятки популярних напрямків вводять податки та штрафи для мандрівників, щоб стримати надмірний туризм, інші європейські міста обирають протилежний підхід: замість покарань — заохочення.

Euronews розповідає , як винагороджують туристів за екологічну поведінку.

Копенгаген (Данія)

Минулого року у столиці Данії запустили ініціативу CopenPay. У рамках програми мандрівники можуть отримати бонуси за екологічно чисті дії.

Серед стимулів — безкоштовний прокат велосипедів, екскурсії на човнах та обіди.

Скористатися винагородами можуть туристи, які допомагають у громадських садах, збирають сміття та користуються громадським транспортом.

Бремен (Німеччина)

Місто започаткувало спільну кампанію з Deutsche Bahn, за якою туристи, що приїжджають потягом, отримують «сюрприз-бокси» з подарунками та ваучерами від місцевих туристичних компаній.

Гірськолижні курорти Via Lattea (Італія) та Les Gets-Morzine (Франція)

Відвідувачі цих популярних гірськолижних курортів матимуть можливість отримати знижку до 25% на придбання абонементів на підйомники, якщо приїдуть на курорт поїздом.

Берлін (Німеччина)

У 2026 році у Берліні планують запустити власну ініціативу для туристів, які приїжджають потягом, залишаються довше, харчуються рослинною їжею та беруть участь у екоакціях.

Мандрівники отримуватимуть такі бонуси: знижки на музеї, безкоштовну їжу та прокат велосипедів.

Для цього планують запустити мобільні додатки та систему балів, а також залучати місцевий бізнес.

Гельсінкі (Фінляндія)

Столиця Фінляндія також зацікавлена у тому, щоб запровадити власну версію системи винагород з акцентом на регенеративний туризм та відновлення Балтійського моря.

Туристам пропонуватимуть бонуси за користування громадським транспортом та велосипедом — безкоштовні обіди та знижки на екскурсії.

Лондон (Велика Британія)

У місті вже багато років заохочують туристів за відповідальну поведінку.

Зокрема у липні, під час Plastic Free July (щорічна міжнародна ініціатива, яка покликана зменшувати використання пластику), туристи та місцеві мешканці отримували безкоштовні напої за участь у прибираннях.

Швейцарія

Туристи, що подорожують громадським транспортом, мають безкоштовний доступ до понад 500 музеїв, а також можуть отримати знижки до 50% на більшість гірських залізниць.

