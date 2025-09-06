Бонуси за еко-поведінку: як у Європі винагороджують туристів
У той час як десятки популярних напрямків вводять податки та штрафи для мандрівників, щоб стримати надмірний туризм, інші європейські міста обирають протилежний підхід: замість покарань — заохочення.
Euronews розповідає, як винагороджують туристів за екологічну поведінку.
Копенгаген (Данія)
Минулого року у столиці Данії запустили ініціативу CopenPay. У рамках програми мандрівники можуть отримати бонуси за екологічно чисті дії.
Серед стимулів — безкоштовний прокат велосипедів, екскурсії на човнах та обіди.
Скористатися винагородами можуть туристи, які допомагають у громадських садах, збирають сміття та користуються громадським транспортом.
Бремен (Німеччина)
Місто започаткувало спільну кампанію з Deutsche Bahn, за якою туристи, що приїжджають потягом, отримують «сюрприз-бокси» з подарунками та ваучерами від місцевих туристичних компаній.
Гірськолижні курорти Via Lattea (Італія) та Les Gets-Morzine (Франція)
Відвідувачі цих популярних гірськолижних курортів матимуть можливість отримати знижку до 25% на придбання абонементів на підйомники, якщо приїдуть на курорт поїздом.
Берлін (Німеччина)
У 2026 році у Берліні планують запустити власну ініціативу для туристів, які приїжджають потягом, залишаються довше, харчуються рослинною їжею та беруть участь у екоакціях.
Мандрівники отримуватимуть такі бонуси: знижки на музеї, безкоштовну їжу та прокат велосипедів.
Для цього планують запустити мобільні додатки та систему балів, а також залучати місцевий бізнес.
Гельсінкі (Фінляндія)
Столиця Фінляндія також зацікавлена у тому, щоб запровадити власну версію системи винагород з акцентом на регенеративний туризм та відновлення Балтійського моря.
Туристам пропонуватимуть бонуси за користування громадським транспортом та велосипедом — безкоштовні обіди та знижки на екскурсії.
Лондон (Велика Британія)
У місті вже багато років заохочують туристів за відповідальну поведінку.
Зокрема у липні, під час Plastic Free July (щорічна міжнародна ініціатива, яка покликана зменшувати використання пластику), туристи та місцеві мешканці отримували безкоштовні напої за участь у прибираннях.
Швейцарія
Туристи, що подорожують громадським транспортом, мають безкоштовний доступ до понад 500 музеїв, а також можуть отримати знижки до 50% на більшість гірських залізниць.
