ТОП-5 європейських місць, що замінять Мальдіви (фото) — Finance.ua

ТОП-5 європейських місць, що замінять Мальдіви (фото)

Видання The Telegraph показало приголомшливі місця в Європі, які можуть конкурувати з красою Мальдівських островів.

Ксаміл, Національний парк Бутрінт, Албанія

Це мальовниче прибережне місце, яке відоме своїми бірюзовими водами та незайманими білими пляжами. Його часто можна побачити в соціальних мережах.

Відвідувачі повинні знати, що в літні місяці пляжі часто переповнені, що може відвернути від безтурботної атмосфери, яку багато хто шукає.

Costa Smeralda (Сардинія, Італія)

Природна краса місцевих вод зачаровує відвідувачів своїми яскравими зеленими відтінками, а пляжі здобули славу справжніх райських куточків. Пейзажі доповнюються ще й італійською гостинністю, що робить острів обов’язковим місцем для відвідування.

Пляж Пампелон (Лазурний берег, Франція)

Піщаний пляж, який простягається майже на 5 кілометрів уздовж затоки Сен-Тропе, славиться своєю красою.

Карбіс-Бей (Корнуолл, Велика Британія)

Для мандрівників, які шукають райський куточок, не виїжджаючи за межі Британії, затоку Карбіс-Бей за сприятливої погоди порівнюють з Мальдівами. У теплі дні бірюзова вода, м’які піщані пляжі та мальовничі краєвиди створюють ідилічну атмосферу, що нагадує тропічні острови.

Пляж Міджорн (Форментера, Іспанія)

Приголомшливий прояв природної краси, острів може похвалитися кришталево чистими водами й незайманими пляжами, що нагадують тальк. Це місце унікально поєднує в собі розслаблену привабливість відпочинку з вишуканими зручностями тропічного курорту.

