ТОП-5 європейських місць, що замінять Мальдіви (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-5 європейських місць, що замінять Мальдіви (фото)

Світ
75
Видання The Telegraph показало приголомшливі місця в Європі, які можуть конкурувати з красою Мальдівських островів.

Ксаміл, Національний парк Бутрінт, Албанія

ТОП-5 європейських місць, що замінять Мальдіви (фото)
Це мальовниче прибережне місце, яке відоме своїми бірюзовими водами та незайманими білими пляжами. Його часто можна побачити в соціальних мережах.
Відвідувачі повинні знати, що в літні місяці пляжі часто переповнені, що може відвернути від безтурботної атмосфери, яку багато хто шукає.

Costa Smeralda (Сардинія, Італія)

ТОП-5 європейських місць, що замінять Мальдіви (фото)
Природна краса місцевих вод зачаровує відвідувачів своїми яскравими зеленими відтінками, а пляжі здобули славу справжніх райських куточків. Пейзажі доповнюються ще й італійською гостинністю, що робить острів обов’язковим місцем для відвідування.

Пляж Пампелон (Лазурний берег, Франція)

ТОП-5 європейських місць, що замінять Мальдіви (фото)
Піщаний пляж, який простягається майже на 5 кілометрів уздовж затоки Сен-Тропе, славиться своєю красою.

Карбіс-Бей (Корнуолл, Велика Британія)

ТОП-5 європейських місць, що замінять Мальдіви (фото)
Для мандрівників, які шукають райський куточок, не виїжджаючи за межі Британії, затоку Карбіс-Бей за сприятливої погоди порівнюють з Мальдівами. У теплі дні бірюзова вода, м’які піщані пляжі та мальовничі краєвиди створюють ідилічну атмосферу, що нагадує тропічні острови.

Пляж Міджорн (Форментера, Іспанія)

ТОП-5 європейських місць, що замінять Мальдіви (фото)
Приголомшливий прояв природної краси, острів може похвалитися кришталево чистими водами й незайманими пляжами, що нагадують тальк. Це місце унікально поєднує в собі розслаблену привабливість відпочинку з вишуканими зручностями тропічного курорту.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems